Összeomlott a parkolás Ferencvárosban

Megosztja az ellenzéket Gyurcsány Ferenc ultimátuma - a DK elnöke közös miniszterelnököt és közös listát akar 2022-re. Az MSZP-Párbeszéd támogatja a javaslatot, a Momentum szerint még ráérnek ezzel foglalkozni. A Mi Hazánk Mozgalom szerint Gyurcsány ismét leosztotta a lapokat és emiatt félő, hogy egy szörnykoalíció irányítja majd Magyarországot. Erkölcstelen, rossz és veszélyes Gyurcsány javaslata - jelentette ki közösségi oldalán Vona Gábor, a Jobbik korábbi elnöke. Vona Gábor hangsúlyozta: ő nem szavazna egy közös listára. Az összefogás valójában nem a kormányváltás miatt fontos a DK-nak, hanem a saját hatalmi céljai miatt. A Fidesz-KDNP EP-képviselői 2020-ban azt tartják a legfontosabb feladatuknak, hogy egész Európában megállítsák a bevándorlást - mondta Deutsch Tamás, a kormánypártok brüsszeli delegációvezetője Budapesten. Soha nem látott lehetőség nyílt Magyarországon a családok részére - így értékelte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nagyszülői gyed január elseji életbe lépését. Rétvári Bence elmondta: a kedvezmény lényege, hogy azok a nagyszülők, akik még aktív munkaviszonyban vannak és szívesen átveszik gyermekeiktől a gyermeknevelés feladatait, azok már megtehetik ezt. Nagy segítséget jelentenek a magyar családok számára a családvédelmi akcióterv januártól életbe lépett újabb intézkedései - mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke. Júliustól lesznek ingyenesek a meddőségkezelésben használt gyógyszerek és a teljes körű meddőségi kivizsgálások - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Emmi: 2010-ben még 60 ezer, napjainkban már 150 ezer megváltozott munkaképességű ember tud dolgozni. 2020-ban a kormány 43,5 milliárd forinttal támogatja azokat a cégeket, amelyek nagy számban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket. Háromezer bíró és kétezer ügyész bére emelkedett januártól, a bírák átlagosan 32, míg az ügyészek 21 százalékos illetményemelésben részesültek - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Húszpontos átfogó programot jelentett be Győr további fejlődéséért Dézsi Csaba András, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. A Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkárává nevezte ki György Istvánt a köztársasági elnök. A Magyar Honvédség katonái az erősödő migrációs nyomás miatt hétfőtől az eddiginél nagyobb létszámban támogatják a rendőröket a határvédelmi feladatok ellátásában - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Olaszország védelmében és a római kormány tudomásával nem engedte partra szállni a migránsokat a volt belügyminiszter, Matteo Salvini azon nyilatkozat szerint, amelyet az ellene indított eljárásban nyújtott be a felsőház mentelmi bizottságának. Késsel támadt járókelőkre Párizsban egy férfi, többet megsebesített, egyiküket megölte - a rendőrök agyonlőtték a támadót. Az amerikai kormány megkezdte az arizonai határnál lévő migránsok áttoloncolását Mexikóba, hogy ott várják meg, amíg sor kerül a menedékkérelmük elbírálásához szükséges bírósági meghallgatásra - The Wall Street Journal. A török katonákkal szembeni ellenállásra szólították fel az ország polgárait a líbiai központi kormány ellen küzdő erők arra az esetre, ha Törökország beveti hadseregét az észak-afrikai államban. Izrael, Görögország és Ciprus bírálja, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök csapatokat küldene a polgárháború sújtotta Líbiába. Kemény válaszlépés várható az iraki fővárosban végrehajtott amerikai légitámadások után, amelyben meghalt egy iráni tábornok is - közölte Ali Hamenei, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője. Több tucat iraki tüntető énekkel, tánccal ünnepelte az amerikai légi csapásban megölt iráni tábornok halálhírét - jelentette az AFP francia hírügynökség. Eszmáíl Gáánit, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnokhelyettesét nevezte ki Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető az elhunyt Kászim Szulejmáni helyére. Az iráni Kászim Szulejmáni elleni csapásméréssel egy küszöbön álló támadásnak vették elejét - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. 30-ra emelkedett a jakartai árvíz halálos áldozatainak száma - az indonéz fővárost özönvízszerű eső sújtotta. Hernádszurdokon, Kazincbarcikán, Pécsen, Putnokon, Sajószentpéteren, Szentgotthárdon, Várpalotán továbbra is rossz a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt. BKK: Mától nem hajthatnak át a Lánchídon turistabuszok és teherautók. A korlátozás az 5 tonnánál nehezebb járműveket érinti, a tilalom a BKK menetrend szerint közlekedő járműveire nem vonatkozik. MÁV: január 7-ig érvényesek a decemberre szóló bérletek. Férfi vízilabda, cuneói nemzetközi torna: Magyarország - Egyesült Államok 15:10 Férfi kosárlabda NB I: KTE-Duna Aszfalt - Atomerőmű SE 99:105 Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda - Fehérvári Titánok 8:5 Milák Kristóf világrekordját választotta az elmúlt év úszásának swimswam.com szaklap. Véglegesítették Osztermájer Gábor vezetőedző kinevezését a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC csapatánál.