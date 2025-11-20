Összeomlott a brüsszeli hazugsággyár: Már Washington is területi engedményekről és békéről tárgyal – Orbán Balázs a fordulatról

Megosztás itt:

A "Régi Világrend" háborús narratívája recseg-ropog, és a repedéseken keresztül végre besüt a valóság fénye. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében elemezte a nemzetközi diplomácia legfrissebb, drámai fordulatait, amelyek egyetlen irányba mutatnak: a béke felé.

Miközben a brüsszeli "őrültek háza" (Szijjártó Péter szavaival) még mindig újabb 135 milliárd eurót követel a korrupt ukrán rendszer fenntartására, addig Washingtonban a józan ész vette át az irányítást.

A tabuk dőlnek: "Szükséges engedmények"

A liberális fősodor zászlóshajói, a Wall Street Journal és a Reuters olyan információkat közölnek, amelyekért egy éve még "orosz propagandistának" bélyegezték a békepártiakat.

Katonai nyomás a békéért: Az amerikai elnök nem fegyvereket, hanem magas szintű katonai delegációt küldött Európába és Ukrajnába, hogy "újabb lendületet adjon a béketárgyalásoknak".

Vége az illúzióknak: Washington olyan békekeretet vázolt fel, amely "ukrán területi és politikai engedményeket" is tartalmaz. A források szerint ezek "nehéz, de szükséges" kompromisszumok.

Ez a beismerése annak, hogy a "teljes győzelem" hazugság volt, és a háború negyedik évében a katonai kimerülés a diplomáciai asztalhoz kényszeríti a feleket.

Budapest: A béke fővárosa

A legfontosabb hír azonban a magyar diplomáciai siker visszaigazolása. Orbán Balázs közölte: hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége kifejezetten arra készül, hogy Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíne.

Ez a fejlemény megsemmisítő csapás a hazai ellenzék és a "dollármédia" (Telex, 444) narratívájára, akik évek óta Magyarország "elszigeteltségéről" szónokolnak. A valóság ezzel szemben az, hogy Magyarország a béke hídja Kelet és Nyugat között.

A képlet tiszta: Brüsszel a háborút és a gazdasági csődöt kínálja, Washington és Budapest pedig a békét és a rendezést. A magyar álláspont változatlan és most már a világpolitika is ehhez igazodik: mielőbb békét!

Forrás: Orbán Balázs