Összeomlóban a Tisza Párt? Már a baloldali kutatók sem tudják kozmetikázni a számokat

Egyre több baloldali közvélemény-kutató szólja el magát a Tisza Párt valódi támogatottságával kapcsolatban. Bár először még igyekezték azt a képet mutatni, hogy csak lassul a Tisza Párt támogatottságának növekedése, később azzal igyekezték nyugtatni a baloldali tábort, hogy bár Magyar Péter pártja megtorpant, még vezet a Fidesz előtt.

A lufi azonban mostanra kidurrant és bár igyekeznek fenntartani a Tisza Párt erejének a látszatát, lassan nekik is be kellet ismerniük, hogy a Tisza stagnál, vagy csökken, míg a Fidesz erősödik.

Mindezt megerősítik azok az általában pontosabb méréseket bemutató intézetek, mint a Nézőpont Intézet, amely a nyár végén, – de még a Tisza adóemelési terveinek kiszivárgása előtt – azt mérte, hogy a Fidesz magabiztos előnyben van.

