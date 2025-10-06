Keresés

2025. 10. 06. Hétfő
Belföld

Összekötötték az M6-ot és az A5-öt! Lázár: Térségünk húzza ki Európát a bajból

2025. október 06., hétfő 21:20 | MTI

Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya átadásán kijelentette: a sztráda egy régi és mély sebet gyógyított be, helyreállítva a Dunát az Adriával összekötő vérkeringést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hanyatló Nyugat ideológiai küzdelmei helyett Közép-Európának kell ihletet merítenie a megújuláshoz, „kis uniókat” építve a nagy unión belül. A magyar fejlesztési fordulat óta 4200 milliárd forintot költött a kormány közútfejlesztésre.

  Összekötötték az M6-ot és az A5-öt! Lázár: Térségünk húzza ki Európát a bajból

Gyógyuló sebek: Dunát az Adriával összekötő sztráda

 Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya utolsó szakaszainak átadásán hangsúlyozta, hogy a beruházás egy régi és mély sebet gyógyított be, amelyet a hosszúra nyúlt XX. század ejtett a régión. A sztráda nem csupán a két ország ügye, hanem az önmagát kereső Európa szempontjából is kiemelten fontos. A miniszter szerint ez az út a legfontosabb része annak a vasúti-közúti közlekedési korridornak, amely a Dunát köti össze az Adriával, helyreállítva egy olyan térség vérkeringését, amely valaha a kontinens egyik leggyorsabban fejlődő szellemi-gazdasági „uniója” volt.

 

A hanyatló Nyugat helyett Közép-Európától jöhet a megújulás

 Lázár János beszéde éles kontrasztot vázolt a hanyatló Nyugat és a megújuló Közép-Európa között. Kijelentette: „A Nyugat – láthatjuk nap, mint nap – bajban van. Erejét és fantáziáját vesztette.” Szerinte Európa tétlenül nézi, ahogy az Újvilág (USA) és Kína felemelkedik, miközben ő maga ideológiai küzdelmekbe bonyolódik, és a külső versenytársak legyőzése helyett a saját tagországait leckézteti és szankcionálja. A miniszter szerint a megoldás az, ha Európa „nagyobb tisztelettel és nagyobb nyitottsággal” viszonyul Közép- és Délkelet-Európához, és „kis uniókat épít a nagy unión belül”. Magyarország célja nem az unió szétverése, hanem a megváltoztatása.

 A szuverén magyar gazdaságpolitika sikere számokban

 A miniszter az infrastruktúra-fejlesztésen keresztül igazolta a szuverén és patrióta gazdaságpolitika sikerét. Emlékeztetett, hogy a 2010-es fejlesztéspolitikai fordulat óta Magyarország annyi sztrádát és autóutat épített, amennyivel a pályahálózat lakosságarányosan eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét. A kormány mintegy 4200 milliárd forintot (több mint 10 és fél milliárd eurót) költött közútfejlesztési beruházásokra, mintegy ezer kilométernyi gyorsforgalmi út épült vagy újult meg. Ezzel a fejlesztéssel a 2010-es 3 autópálya helyett most már 10 gyorsforgalmi út éri el az országhatárt. A határ itt, Pélmonostornál „már nem elválaszt, hanem összeköt bennünket, horvátokat és magyarokat” – zárta szavait Lázár János.

Forrás: MTI

Vezércikk - Kevés érdeklődő: A tartalom hiánya volt a legnagyobb probléma + videó

Juhász Péter mentőakciója: Puzsér felszívta magát - Vezércikk

 Puzsér Róbert lefújta a beígért Megbékélésmenetet, helyette Juhász Péter mentésére szólította utcára híveit. A Kossuth téren kevés érdeklődő gyűlt össze, de a legnagyobb probléma nem az ürességtől kongó tér volt, hanem a felszólalások döbbenetesen alacsony színvonala. A megosztó politika Gólemei ismét akcióban.
Adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: Az ukrán hadseregig érnek a szálak? + videó

Ukrán szál! 20 ezer Tisza-adat szivárgott ki: ki játszik a tűzzel? - Monitor

 Újabb óriási adatszivárgási botrány rázza meg a Tisza Pártot: közel 20 000 felhasználó személyes adatai kerülhettek veszélybe a Tisza Világ alkalmazásból. A helyzetet súlyosbítja a gyanú, hogy a fejlesztő egy ukrán cég lehetett, amelynek szálai az ukrán hadseregig is elérnek. A botrány nemzetbiztonsági kockázatot jelent, rámutatva az ellenzék inkompetenciájára az adatvédelem terén is.

Menczer Tamás: ez az ember elárulta a családját – A semmiért veszítesz, Peti!

A vereség után csak ez marad belőled: Ő az, aki elárulta a saját családját

 Menczer Tamás kormányzati kommunikációs igazgató nyílt levélben szólította meg Magyar Pétert, elképesztő gátlástalansággal és cinizmussal vádolva. Menczer szerint a vereség már elkerülhetetlen, és ami utána marad belőle, az csak annyi lesz: "ő az, aki elárulta a saját családját, ráadásul a semmiért". A politikus szerint Magyar Pétert a veresége után mindenki kerülni fogja, mint a pestisest.
Zelenszkij azt hiszi, eldöntheti, mi a legjobb a magyaroknak: Orbán helyreteszi az ukrán elnököt

Orbán üzent az arcátlan Zelenszkijnek: Még senki nem zsarolta be magát az EU-ba!

 Orbán Viktor nyílt levélben vágott vissza Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, aki arcátlan zsarolással próbálta rábírni Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozásának támogatására. A miniszterelnök ezúttal is úriember módjára üzent: „Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni.” Orbán a VOKS2025 eredményére hivatkozva kijelentette: a magyar emberek már döntöttek, és nemet mondtak a tagságra.
Nógrádi: A Tisza-botrány nemzetbiztonsági kockázat – Kiderül az igazság! + videó

Nemzetbiztonsági rémálom: összejátszik az ukránokkal! + videó

 Nógrádi György: Ezért veszélyes, hogy Magyar Péter összejátszik az UKRÁNOKKAL! Újabb adatszivárgási botrány a Tisza Pártnál: közel 20000 Tisza-szavazó adata került fel a világhálóra! A fejlesztő egy ukrán cég lehetett. Nemzetbiztonsági kockázat, adatvédelmi rémálom és súlyos politikai kérdések: a Patriótában Nógrádi Györggyel és Péterfalvi Attila adatvédelmi biztossal próbálja kibogozni a szálakat.
