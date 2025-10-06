Összekötötték az M6-ot és az A5-öt! Lázár: Térségünk húzza ki Európát a bajból

Megosztás itt:

Gyógyuló sebek: Dunát az Adriával összekötő sztráda

Lázár János építési és közlekedési miniszter a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópálya utolsó szakaszainak átadásán hangsúlyozta, hogy a beruházás egy régi és mély sebet gyógyított be, amelyet a hosszúra nyúlt XX. század ejtett a régión. A sztráda nem csupán a két ország ügye, hanem az önmagát kereső Európa szempontjából is kiemelten fontos. A miniszter szerint ez az út a legfontosabb része annak a vasúti-közúti közlekedési korridornak, amely a Dunát köti össze az Adriával, helyreállítva egy olyan térség vérkeringését, amely valaha a kontinens egyik leggyorsabban fejlődő szellemi-gazdasági „uniója” volt.

A hanyatló Nyugat helyett Közép-Európától jöhet a megújulás

Lázár János beszéde éles kontrasztot vázolt a hanyatló Nyugat és a megújuló Közép-Európa között. Kijelentette: „A Nyugat – láthatjuk nap, mint nap – bajban van. Erejét és fantáziáját vesztette.” Szerinte Európa tétlenül nézi, ahogy az Újvilág (USA) és Kína felemelkedik, miközben ő maga ideológiai küzdelmekbe bonyolódik, és a külső versenytársak legyőzése helyett a saját tagországait leckézteti és szankcionálja. A miniszter szerint a megoldás az, ha Európa „nagyobb tisztelettel és nagyobb nyitottsággal” viszonyul Közép- és Délkelet-Európához, és „kis uniókat épít a nagy unión belül”. Magyarország célja nem az unió szétverése, hanem a megváltoztatása.

A szuverén magyar gazdaságpolitika sikere számokban

A miniszter az infrastruktúra-fejlesztésen keresztül igazolta a szuverén és patrióta gazdaságpolitika sikerét. Emlékeztetett, hogy a 2010-es fejlesztéspolitikai fordulat óta Magyarország annyi sztrádát és autóutat épített, amennyivel a pályahálózat lakosságarányosan eléri a legfejlettebb nyugati országok szintjét. A kormány mintegy 4200 milliárd forintot (több mint 10 és fél milliárd eurót) költött közútfejlesztési beruházásokra, mintegy ezer kilométernyi gyorsforgalmi út épült vagy újult meg. Ezzel a fejlesztéssel a 2010-es 3 autópálya helyett most már 10 gyorsforgalmi út éri el az országhatárt. A határ itt, Pélmonostornál „már nem elválaszt, hanem összeköt bennünket, horvátokat és magyarokat” – zárta szavait Lázár János.

Forrás: MTI