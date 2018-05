Összejöhet Lázár János és Márki-Zay Péter találkozója

MELLÁR TAMÁS: AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÉVTIZEDEKRE BERENDEZKEDTEK AZ ELLENZÉKI SZEREPRE ÉS CSAK EGYMÁS KÖZÖTT VERSENYEZNEK. EGY HÓNAP ALATT 5 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTTAL NÕTT A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA. 17 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTOT BUKOTT AZ ÁLLAM A ROGÁN ANTAL FÉLE LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKEN - G7.HU. FIDESZ: A MEZÕGAZDASÁGI BIZOTTSÁG VEGYE NAPIRENDRE HADHÁZY ÁKOS GYANÚS FÖLDÜGYEIT. NYOMOZNAK A FIDESZES SZABÓ ZSOLT 1,2 MILLIÁRD FORINTOS OFFSHORE SZÁMLÁJA ÜGYÉBEN. MÉG 1 ÉVIG CSÚSZIK A BUDAPESTI E-JEGYRENDSZER BEVEZETÉSE. „ELBUKTAD, VIKTOR” SKANDÁLTÁK A NÉZÕK, MIUTÁN A FELCSÚT ELBUKTA A MAGYAR KUPADÖNTÕT AZ ÚJPEST FC LABDARÚGÓ CSAPATA ELLEN. KEVÉS VOLT A FELCSÚTI NÉZÕ A MAGYAR KUPADÖNTÕN, PEDIG INGYEN SZÁLLÍTOTTÁK ÕKET, ÉS INGYENJEGGYEL MEHETTEK BE A SZURKOLÓK. TAVALY ÁPRILIS ÓTA 99 ÉS FÉL MILLIÁRD FORINTNYI TÁMOGATÁST OSZTOTT KI A KORMÁNY A NAGYVÁLLALATOK BERUHÁZÁSAIRA. MEGSZORÍTÁSOKAT VÁR EL A MAGYAR KORMÁNYTÓL BRÜSSZEL. EURÓPAI BIZOTTSÁG: MAGYARORSZÁG MEGSÉRTI A KÖZÉPTÁVÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNYCÉLHOZ VALÓ KÖZELEDÉS SZABÁLYÁT. A ROMÁN SZENÁTUS IS MEGVITATTA A SZÉKELYFÖLDI AUTONÓMIATERVEZETET, SZAVAZNI A JÖVÕ HÉTEN FOGNAK. A MEDVEPOPULÁCIÓ SZABÁLYOZÁSÁRA KÖTELEZTE A ROMÁN PARLAMENT A KORMÁNYT. LEFIZETTE DONALD TRUMP ÜGYVÉDJÉT AZ UKRÁN ELNÖK, HOGY KÖZTE, ÉS AZ AMERIKAI ELNÖK KÖZÖTT TALÁLKOZÓT SZERVEZZEN BBC. TOVÁBB NÕ A KANYARÓS MEGBETEGEDÉSEK SZÁMA UKRAJNÁBAN, AZ ÉV ELEJE ÓTA 17 EZREN BETEGEDTEK MEG. SERGIO MATTARELLA OLASZ ÁLLAMFÕ MEGBÍZTA GIUSEPPE CONTÉT, AZ ÚJ OLASZ KORMÁNY MEGALAKÍTÁSÁVAL. KAMIONNAK ÜTKÖZÖTT ÉS KISIKLOTT EGY VONAT ÉSZAK-OLASZORSZÁGBAN, KÉT EMBER MEGHALT ÉS TIZENNYOLCAN MEGSÉRÜLTEK. MESSZE MÉG A KOMPROMISSZUM AMERIKA ÉS EURÓPA KÖZÖTT JELENTETTE KI A NÉMET KÜLÜGYMINISZTER AZ IRÁNI ATOMALKU TÁRGYALÁSA UTÁN. POMPEO: WASHINGTON A SZÖVETSÉGESEIVEL EGYÜTT KÍVÁN FELLÉPNI AZ IRÁNI "FENYEGETÉS" ELLEN. AZ ÚJ BOLGÁR ATOMERÕMÛ ÉPÍTÉSE ELLEN TÜNTETTEK SZÓFIÁBAN, MIUTÁN A BOLGÁR ELNÖK PUTYINNÁL JÁRT, ÉS OROSZ SEGÍTSÉGET KÉRT. AZ AUTÓIMPORTRA IS VÉDÕVÁMOKAT VETHET KI AZ AMERIKAI KORMÁNY. IZRAEL LÉGICSAPÁST MÉRT A HAMÁSZ GÁZAI ÖVEZETI LÉTESÍTMÉNYEIRE. OPCW: A PALESZTINOK CSATLAKOZTAK A NEMZETKÖZI VEGYIFEGYVER-TILALMI EGYEZMÉNYHEZ. ENSZ-MEGBÍZOTT: SÜRGÕS LÉPÉSEK KELLENE EGY ÚJABB IZRAELI-PALESZTIN HÁBORÚ ELKERÜLÉSÉRE. LEGKEVESEBB HÉT EMBER VESZTETTE ÉLETÉT, AMIKOR EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ POKOLGÉPET ROBBANTOTT IRAK FÕVÁROSÁBAN, BAGDAD EGYIK PARKJÁBAN. ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTER-HELYETTES: AZ AMERIKAI ALELNÖK SZEMTELEN KIJELENTÉST TETT ARRÓL, HOGY ÉSZAK-KOREA ÚGY VÉGEZHETI, MINT LÍBIA. 86 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT TÁBORI LÁSZLÓ KORÁBBI VILÁGCSÚCSTARTÓ KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVFUTÓ. SZEMÉLYVONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY TEREPJÁRÓ A BÉKÉS MEGYEI SZEGHALOMNÁL, AZ AUTÓ SOFÕRJE MEGSÉRÜLT. GYALOGOST GÁZOLT HALÁLRA EGY AUTÓS BUDAPESTEN A BLAHA LUJZA TÉREN. ÉLÕBEN KÖZVETÍTETTE AZ INTERNETEN A KARAMBOLT A CEGLÉDBERCELI HALÁLOS BALESETET OKOZÓ KISBUSZ SOFÕRJE. 15 ÉV SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE A FÉRJÉT LESZÚRÓ NAGYKANIZSAI NÕT A ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK. BÖRTÖNBEN MARAD BENE LÁSZLÓ, AKI RÉSZT VETT A SKÁLA PÉNZSZÁLLÍTÓJÁNAK 1992-ES KIRABLÁSÁBAN, ÉS HÁROM EMBERT MEGGYILKOLT. PÉNTEKTÕL 6-6 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA.