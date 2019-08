Összegyűltek a Tarlós István indulásához szükséges ajánlások

Hivatalosan megkezdődött az önkormányzati képviselők választását megelőző kampányidőszak. Három budapesti kerületben már a 2019-es Önkormányzati választás hivatalos kampányának első napján le is adta az ajánlóíveit a Fidesz a helyi választási irodán - írja a Magyar Nemzet. Budapesten és a megyei jogú városokban már az első napon összejött a szükséges aláírások fele - közölte a Demokratikus Koalíció. Destabilizálási kísérletnek minősítette az ellenzék önkormányzati választási kampányát a főpolgármester a Kossuth Rádióban. Tarlós István azt mondta, hogy az eddig elvégzett munkának köszönhetően a jövőben lesz lehetőség a környezetvédelemre és a hajléktalanság kérdésére koncentrálni. Az önkormányzati választás tétje az, „hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek” - közölte Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt. Az LMP az önkormányzati választások fő tétjének tartja azt is, hogy minél több zöld önkormányzat jöjjön létre - közölte Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Rezsiutalvány helyett a kormány adjon olyan mértékű nyugdíjat az időseknek, amelyből meg lehet élni - szólította fel a kormányt Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselője. Mostanra trendivé vált családosnak, nagycsaládosnak lenni. A fiatalok is egyre inkább családban képzelik el jövőjüket - mondta Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az M1-en. Már nemcsak az élelmiszert árusító automaták adatait kell bejelenteni az adóhivatalnál, hanem minden ilyen berendezést. Már több mint 29 ezer automatát regisztráltak, ezekből több mint 6100 parkoló automata - mondta Izer Norbert államtitkár. A magyar kultúrára és a néphagyományra támaszkodás és továbbadásuk a külhoni magyar közösségek számára a megmaradás alapja - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Nagyidán. Vissza fogjuk küldeni a migránsokat, akik megpróbálnak átkelni a La Manche csatornán – közölte a brit miniszterelnök. Boris Johnson leszögezte: a brit hatóságok szorosan együttműködnek a franciákkal, hogy feltartóztassák a szigetországba igyekvő menekülteket. Bizonytalannak nevezte a brit kormányfő, hogy lesz-e megállapodás az Egyesült Királyság európai uniós tagságának megszűnéséről. Boris Johnson a G7 csúcstalálkozóján a BBC-nek azt mondta, „minden az európai uniós barátainkon és partnereinken múlik”. Átfogó kereskedelmi megállapodást fog kötni az Egyesült Államok az Európai Unióból kilépő Nagy-Britanniával - jelentette be az amerikai elnök a G7-es csúcstalálkozón. Donald Trump leszögezte: mostantól felgyorsulhatnak a brit-amerikai kereskedelmi tárgyalások, amelyek eddig a brit fél miatt akadoztak. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron is cáfolta a hírt, amely szerint a francia elnök megbízást kapott, hogy Iránnal tárgyaljon. Eltérő a véleménye Észak-Korea újabb rakétatesztjéről az amerikai elnöknek és a japán miniszterelnöknek: Donald Trump úgy vélte Phenjan nem sértett semmiféle megállapodást, Abe Sindzó megítélése azonban ezzel ellentétes volt. Donald Trump amerikai elnök szerint nem okoz feszültséget a G7-országcsoport vezetőinek körében, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi háborúban áll Kínával. Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban a G7-es országcsoport csúcsértekezlete ellen. Több tízezren tiltakoztak az idegengyűlölet és az intolerancia ellen Drezdában. Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant - jelentette az izraeli média. A hongkongi rendőrség 29 tüntetőt vett őrizetbe a legutóbbi kormányellenes demonstráció feloszlatása során. Használta lőfegyverét egy rendőr a Hongkongban zajló tiltakozásokon - közölte a helyi rendőrség. Aggodalmát fejezte ki Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imádságában az Amazonas-medencében pusztító erdőtüzek miatt. Halálos baleset történt Makkoshotykánál - közölte a rendőrség. Baleset történt az M5-ös autópályán Balástya közelében. Mintegy négy kilométeren torlódnak a járművek az M1-esen Hegyeshalomnál. A Nyugat-Európa felé tartó forgalom gyorsítása érdekében ma napközben csak a Magyarországra belépők használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet. A Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra összeállítású magyar női 500 méteres kajaknégyes aranyérmet szerzett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A kajakos Bodonyi Dóra aranyérmet, a kenus Adolf Balázs ezüstérmet szerzett 5000 méteren a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső 200 méteren ezüst érmet szerzett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon; Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója pedig bronzérmet szerzett. Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső ezüstérmet szerzett kenu kettes 500 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Balaska Márk és Apagyi Levente duója bronzérmet szerzett kajak kettes 200 méteren a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. Ötödik helyével négy versenyzői kvótát begyűjtött a tokiói olimpiára a Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István összeállítású férfi 500-as kajaknégyes Szegeden. Kozák Danuta bronzérmet szerzett kajak egyes 500 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. A magyar női jégkorong-válogatott 2:0-ra legyőzte Svájc együttesét a háromcsapatos érdi felkészülési torna utolsó mérkőzésén.