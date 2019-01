Összefogás remix: balos sláger szkinhedkórussal

Van helye a Jobbiknak a baloldali összeborulásban? Életképes lehet az összellenzéki összefogás régi receptje, ha a Jobbikkal is kiegészül a Fidesz-ellenes kórus? Szerecsenmosdatás vagy dinamikus személyiségfejlődés a baloldal hallgatása a Jobbik ügyei kapcsán? Böcskei Balázs, Szakonyi Péter, Farkas Örs és Nagy Ervin Szarvas Szilveszterrel beszéltek az ellenzékről.

Szakonyi Péter nem érzékeli azt, hogy mosdatnák a Jobbikot, de furcsállja azt, hogy ezek a botrányok sorozatosan jönnek ki épp most. Sokkal botrányosabbnak tartja a videóknál Sneider Tamás előéletét, és azt a bűncselekményt, amit bandájával Egerben elkövetett egy mozgássérült roma személy sérelmére. Súlyos kétségeim vannak azt illetően, hogy egy ilyen embernek van-e helye a magyar politikai palettán bárhol is. Bárhol is – jelentette ki rögtön a műsor elején Szakonyi Péter, a napi.hu szerkesztője. Nyilvánvaló az a kormány szándéka, hogy végleg leszorítsa a Jobbikot a politikai porondról, de az biztos, hogy ilyen előélettel a pártelnök egy pillanatig nem maradhatna a közéletben – mondta.

Nagy Ervin filozófus, aki maga is korábban a Jobbikban politizált, rámutatott, hogy valószínűleg belső szivárogtatások folynak. Ha valakinek érdeke fűződik a kormányon túl, vagy a kormány mellett ezekhez, az épp a Mi Hazánk Mozgalomba távozó politikusok és még bent maradt olyan politikusok, akik épp ellenzik a sneideri politikát és a baloldallal való összeborulást.

Böcskei Balázs korábbi dolgozata szerint "felejtse el az ellenzék az általános sztrájkot". A baloldali elemző úgy véli, neki nem a Hír TV írja a menetrendjét, hogy most kihozza"összefogás-ellenes dolgozatát" de ez nem mondható Volner Jánosról, aki jóformán a kormánypárti média újdonsült sztárja lett. Ugyanaz a Volner János aki korábban épp a Hír TV-vel és Szarvas Szilveszterékkel állt hatalmas harcban, aki mögé a „bokorba lopóztak kamerákkal”. Politikai opportunizmusból most egykori ellenségeivel borul ő is össze. Akár összefog a baloldallal akár nem, a Jobbikra nehéz idők várnak – állítja Böcskei Balázs, aki a széteső Jobbik politikusainak mindkét oldali összeborulásait párhuzamba állítva látja érvényesnek.