2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Összefogás remix

Hír TV

2019. január 24., csütörtök 19:30

Nyolc éve vezeti az ellenzéki toplistát az összefogás című sláger, de sikere annak ellenére sem lett, hogy Medgyessy- és Heller-féle kiégett popsztárok terceltek alá. A sok évi próbálkozást ugyanakkor nem akarja veszni hagyni az ellenzék, így most abból a kottából játszanak, hogy mindenkit bevesznek a bandába: a hamisan zenélőket, a kappanhangúakat, a dallamsüketeket és azokat a bomberdzsekiseket is, akik korábban a próbatermet akarták rágyújtani a botcsinálta muzsikusokra. Hogy lehet-e így színpadra állni?

Erről is szó lesz a Csörtében 21.05-től.

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