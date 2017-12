Összefogás: B tervvel mennek tárgyalni a szocialisták

B tervvel készültek a szocialisták a DK-val folytatott tárgyalásra – tudtuk meg egy MSZP-közeli forrásból, aki azt is elmondta, a szocialisták kezdenek beletörődni abba, hogy nem lesz közös lista. Mindezt erősíti, hogy a Magyar Nemzet is hasonlókról értesült, más forrástól. Ugyanakkor nem tudni, hogy mit szól a dologhoz Karácsony Gergely, aki hétfőn kijelentette, csak közös indulás esetén lenne miniszterelnök-jelölt. Kerestük a Párbeszéd társelnökét, de nem vette fel a telefont.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Demokratikus Koalíció egyébként már a hétvégén világossá tette, hogy nem kér a közös listából, hiszen bemutatta saját választási listáját. Az MSZP-s tárgyalógeneráció most azzal a felvetéssel ülne le Gyurcsány Ferencékkel, hogy a két párt induljon külön listán, de a DK is támogassa Karácsony Gergelyt mint miniszterelnök-jelöltet. A Párbeszéd társelnöke egyfajta „külsős” jelölt lenne, nem szerepelne egyik listán sem, korábban maga is mondta, hogy képviselőként nem ülne be a parlamentbe, csak miniszterelnökként. Ez elviekben működhet, hiszen a DK-nak nincs miniszterelnök-jelöltje, csak listavezetője, aki nem más, mint Gyurcsány Ferenc.

Kerestük a DK-t is, akik még nem tudnak ilyen ajánlatról, de ha egy tárgyaláson felmerül, azt a párt elnöksége meg fogja vizsgálni – nem erősítették meg, de nem is cáfolták, hogy kedden lenne az ominózus tárgyalás. Arra nem akartak válaszolni, hogy elfogadnák-e Karácsony Gergelyt közös miniszterelnök-jelöltnek.

Az Együtt fenntartja korábbi javaslatát

Juhász Péter nem tudja, mi igaz a sajtóhírekből, de az Együtt elnöke a Hír TV Online megkeresésére kijelentette: a párt továbbra is a koordinációt tartja az együttműködés legfontosabb elemének. Hozzátette, azt az álláspontot is fenntartják, hogy külön listákra sokkal több szavazat érkezhet, mint egy nagy közösre, így ők külön indulnak.

A párt korábban olyan javaslatot tett az MSZP-nek és a DK-nak, amely 106 körzetből 66-ot osztana el a három politikai erő között: 15 az Együttnek, 26 az MSZP-nek és 24 a DK-nak. A veszprémi körzet maradna Kész Zoltán független képviselőé. Az Együtt egyeztetne az LMP-vel és a Momentummal is. „Ha az egyéni jelöltek indításánál nem lesz egyeztetés a baloldali pártok között, azt a 2018-as kormányváltás esélyének feladásaként értékelik” – mondta akkor Juhász Péter.

Az MSZP nem zárkózott el az ötlettől, Hiller István választmányi elnök arról beszélt, a pártnak érdeke, hogy meg tudjanak egyezni a koordinációról. A DK abban egyetért, hogy a pártok önálló listán mérettessenek meg, ám ők minden egyéni körzetet elosztanának.

Az MSZP csak a DK-val tárgyalna

Gúr Nándor kedden a Reggeli járatban arról beszélt, szerinte a héten megegyezhet a 106 egyéni körzetben való koordinált indulásról az MSZP és a DK. A szocialista párt alelnöke azt mondta, ha karácsonyig nem tudnának megegyezni, a döntés vízkeresztig biztosan megszületik.