Orvosi műhiba kontra emberek: nehéz a bizonyítás

Barna 20 évesen temette el lányát, Mónikát. Az apa úgy érzi, sohasem lesz nyugodt, mert biztos benne, hogy a lánya orvosi műhiba áldozata lett.

Amikor ugye a lány megszült, megszült, császározták, rá kettő hónapra jöttek a görcsei - idézte fel Kalucza Barna.

Mónika panaszaival többször járt abban a Zala megyei kórházban, ahol korábban szült, de nem sikerült kideríteniük, hogy mi a baja. Később Mónika a párjával Ausztriába költözött, ahol rosszul lett, megműtötték. És itt jött a meglepetés. Egy korábbi operáció során bent felejtett törlőkendőt operáltak ki a lányból, ami ezeken az feldbachi kórházban, a műtét során készített felvételeken is jól látszik.

Ők látták, érdekes, ők látták, hogy mi van benne és ők azonnal hívtak hatósági személyt és úgy látszik a képeken, hogy ugye hogy műtik, ugye hogy, ott van képeken minden, hogy ők ezt hivatalossá tették, hogy Magyarországon ez van, hogy csak úgy bent hagyják a törlőkendőt - folytatta Kalucza Barna.

Az osztrák orvosok a törőkendőn kívül egy kiterjedt daganatot is találtak Mónika hasában. A család úgy gondolja, hogy a 2011-es császármetszéskor bent felejtett törlőkendő okozta a rákos megbetegedést, mert ezután jelentkeztek a lány panaszai.

A Panaszkönyv megkereste a Zala megyei kórházat, akik írásban válaszoltak. A műtéti jegyzőkönyvre hivatkozva azt írták: egyértelműen bizonyítható, hogy nem ők hagyták bent a törlőkendőt és a lány halálát daganatos megbetegedés okozta.

- Maga a törlőkendő az ön tapasztalata szerint mit okozhat?

- A törlőkendő attól függ, hogy hol, a hasban hol helyezkedik el, milyen szervhez közel, már a bekerülés körülményei miatt is okozhat steril gyulladást, ugye, ha sterilen kerül be, de hogyha a bélszakasz közelében átfúródik, akkor kialakulhat bakteriális gyulladás is, tehát gyulladást okozhat.

- Esetleg ez a gyulladás később lehet-e egy kiindulópontja mondjuk egy rákos megbetegedésnek?

- Ilyen jellegű daganatos betegséget ilyen rövid idő alatt egy törlőkendő nagy valószínűséggel nem okoz. tehát ezt ki lehet jelenteni, természetesen, hogyha tartósan, tehát évtizedekig bent van egy törlőkendő, a helyi gyulladás átalakulhat rosszindulatúvá, de akkor az egy helyi folyamat.

(Fülöp Zoltán, igazságügyi orvosszakértő)