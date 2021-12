Őrült, hazug vagy Isten? - teszi fel a kérdést az Axióma karácsonyi videójában

Megosztás itt:

A videó elején felvetik a kérdést, hogy mégis miért tartja az emberek többsége bölcs, erkölcsös tanítónak Jézust, ha közben az istenségéről szóló kijelentéseit nem hiszik el neki? Márpedig, ha Jézus hazudott az istenségéről, akkor hazugként miért lenne követendő, morális példakép?

A gondolatmenet felépítésében C. S. Lewis, híres irodalomprofesszor és keresztény apologéta trilemmájára támaszkodnak, amelyet az író a „Keresztény vagyok” c. könyvében fogalmazott meg. Ez kimondja, hogy ha Jézus nem volt sem őrült, sem pedig hazug, akkor egyetlen lehetőség maradt: hogy valóban az volt, akinek mondta magát: Isten Fia. Ezt a felismerést a Narnia szerzője, C. S. Lewis személyesen is átélte, ugyanis ateistaként kezdte pályafutását, és csak később tért keresztény hitre, G. K. Chesterton és J. R. R. Tolkien hatására.

Fontos kérdés, hogy a karácsonyra pusztán kulturális ünnepként tekintünk, vagy pedig arról emlékezünk meg, hogy az Isten emberré lett. Így ebben az időszakban nekünk is azt a kérdést kell feltennünk magunknak, amit Jézus is megkérdezett a tanítványaitól: Mi kinek tartjuk őt?

