Őrületes pénzekkel tartoznak a társasházak

ÉLESEN BÍRÁLTA ORBÁN VIKTORT AZ AMERIKAI ELNÖK BELSÕ TANÁCSADÓI KÖRÉNEK EGYIK MAGYAR TAGJA, AKI NÁRCISZTIKUSNAK ÉS MEGALOMÁNNAK TARTJA A MAGYAR KORMÁNYFÕT. RADVÁNYI K. MIKLÓS: ORBÁN VIKTOR MEGPRÓBÁLJA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAIT RASSZISTA, ETNIKAI VONALAK MENTÉN MEGOSZTANI. SIMICSKA LAJOS: AZUTÁN SZAKÍTOTTAM ORBÁNNAL, MIUTÁN FELVÁZOLTA NEKEM, HOGY DIKTATÚRÁT AKAR KIÉPÍTENI MAGYARORSZÁGON. A VÁLLALKOZÓ ÁLLÍTÁSA SZERINT AZ UTOLSÓ CSEPP A POHÁRBAN AZ VOLT, AMIKOR ORBÁN AZT MONDTA, AZ RTL KLUBOT MAJD MEGVESZI NEKI A ROSZATOM. BERKECZ BALÁZS, AZ EGYÜTT POLITIKUSA JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ AZ ÜGYBEN ÉS KÉRI, HOGY AZ ELJÁRÁS SORÁN ORBÁNT ÉS SIMICSKÁT IS HALLGASSÁK MEG. SZÉL BERNADETT, HADHÁZY ÁKOS, UNGÁR PÉTER ÉS SCHMUCK ERZSÉBET VEZETI AZ LMP ORSZÁGOS LISTÁJÁT, AMELYET ELSÕKÉNT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA AZ ELLENZÉKI PÁRT. EGYÜTTMÛKÖDIK A KAMPÁNYIDÕSZAKBAN AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET, A MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN AZ ÚJ KEZDET A LISTA 3., 10. ÉS 12. HELYÉT BIRTOKOLJA MAJD. A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓK JELENLEG 5%-RA MÉRIK AZ LMP-T, EGY ILYEN VÁLASZTÁSI EREDMÉNY ESETÉN AZ ELSÕ 5 POLITIKUS ÜLHETNE BE A PARLAMENTBE. FIDESZ: AZ LMP-NÉL IS ALAKUL A "SOROS-LISTA". MORVAI KRISZTINA SZERINT A JOBBIK ELTÁVOLODOTT EREDETI ELVEITÕL ÉS ÉRTÉKEITÕL, EZÉRT HA KÉRNÉK, SEM VÁLLALNÁ TÖBBET A JELÖLTSÉGET. GKI: EGYRE KEVÉSBÉ REÁLIS A KORMÁNY ÁLTAL VÁRT 4 SZÁZALÉK FELETTI NÖVEKEDÉS, A GAZDASÁGKUTATÓ IDÉN ÉS JÖVÕRE IS 3,8 SZÁZALÉKOS BÕVÜLÉSSEL SZÁMOL. TRUMP ÁLLÍTJA, HOGY SOHA NEM AVATKOZOTT BE A MICHAEL FLYNN ELLENI FBI-VIZSGÁLATBA. WASHINGTON KILÉP AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI VILÁGEGYEZMÉNYÉNEK ELÕKÉSZÍTÉSÉBÕL - JELENTETTE BE NEW YORKBAN AZ AMERIKAI ENSZ-KÉPVISELET. NIKKI HALEY, AMERIKAI ENSZ-NAGYKÖVET: A BEVÁNDORLÁSRA VONATKOZÓ DÖNTÉSEKET MAGUNKNAK KELL MEGHOZNUNK, AZOKBA MÁS NEM SZÓLHAT BELE. AZ ENSZ EGYELÕRE NEM REAGÁLT AZ AMERIKAI BEJELENTÉSRE. ÚJABB TÁMOGATÁSI PROGRAMMAL ÖSZTÖNZIK NÉMETORSZÁGBAN A MENEDÉKKÉRÕK ÖNKÉNTES TÁVOZÁSÁT BILD AM SONNTAG. FELMÉRÉS: A BRITEK FELE NÉPSZAVAZÁST AKAR A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL, A MEGKÉRDEZETTEK HARMADA SZEMÉLYES ANYAGI HELYZETE MIATT AGGÓDIK. KATONAI RUHÁS AKTIVISTÁK VONTÁK BLOKÁD ALÁ AZ EGYIK ORSZÁGOS UKRÁN TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉT, ÍGY AKARJÁK ELÉRNI, HOGY AZ ADÓ UKRÁNPÁRTI POLITIKÁT FOLYTASSON. A CIA ÓVA INTI AZ IRAKI MÛVELETEKTÕL AZ IRÁNI FORRADALMI GÁRDÁT, MIUTÁN TEHERÁNBÓL TÁMADÁSOKKAL FENYEGETTÉK MEG AZ AMERIKAI ÉRDEKELTSÉGEKET. TRUMP MÉG NEM DÖNTÖTT, ELISMERI-E JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK KÖZÖLTE AZ ELNÖK TANÁCSADÓJA. EDDIGI LEGNAGYOBB KÖZÖS LÉGI HADGYAKORLATÁBA KEZDETT DÉL-KOREA ÉS AZ USA, A MANÕVEREKBEN 230 HARCI REPÜLÕ ÉS 12 EZER AMERIKAI KATONA VESZ RÉSZT. ÉSZAK-KOREA VELE SZEMBENI PROVOKÁCIÓNAK MINÕSÍTETTE A HADGYAKORLATOT. ÚJ, VIRTUÁLIS VALUTÁT VEZET BE VENEZUELA KÖZÖLTE NICOLÁS MADURO ELNÖK, A PETRÓ NEVÛ PÉNZNEMMEL AZ AMERIKAI GAZDASÁGI SZANKCIÓKAT SZERETNÉK KIKERÜLNI. FERENC PÁPA: EMBERTÁRSAINKRA VALÓ ODAFIGYELÉSSEL KÉSZÜLJÜNK A KARÁCSONYRA. TÖRÖLTEK TÖBB, A FRANKFURTI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉRRÕL INDULÓ JÁRATOT A HEVES HAVAZÁS MIATT. VÁDAT EMELTEK EGY SZERB ÉS EGY MACEDÓN EMBERCSEMPÉSZ ELLEN BAJÁN, 4 IRAKI MIGRÁNST HOZTAK ÁT CSÓNAKBAN A FERENC-CSATORNÁN, A SZERB-MAGYAR HATÁRON. HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT KÖRMEND ÉS EGYHÁZASRÁDÓC KÖZÖTT; AZ ÚTRÓL LESODRÓDOTT AUTÓ EGY FÁNAK CSAPÓDOTT, VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. SZABADNAPOS RENDÕR FOGOTT RABLÓKAT ÓZDON, A KÉT FÉRFIT BÛNÜGYI ÕRIZETBE VETTÉK ÉS A RENDÕRSÉG INDÍTVÁNYOZZA ELÕZETES LETARTÓZTATÁSUKAT. TETTEN ÉRTÉK A BETÖRÕT, AKI ÉKSZERT, KÉSZPÉNZT ÉS MÛSZAKI CIKKEKET PRÓBÁLT ELLOPNI EGY VII. KERÜLETI LAKÁSBÓL; A RENDÕRÖKET A TÁRSASHÁZ EGYIK LAKÓJA ÉRTESÍTETTE. ALUMÍNIUM LEMEZEKET LOPOTT EGY FÉRFI TATABÁNYÁN, A RENDÕRÖK ALIG KÉT ÓRA ALATT ELFOGTÁK; A TOLVAJ EGY 3 HÉTTEL EZELÕTTI LOPÁST IS BEISMERT, ELÕZETESBE KERÜLHET. 300 EZER FORINTTAL VESZTEGETTE VOLNA MEG A RENDÕRÖKET EGY VIETNÁMI FÉRFI A FÕVÁROSBAN, TÖBB EZER DOBOZ ZÁRJEGY NÉLKÜLI CIGARETTÁT TALÁLTAK NÁLA.