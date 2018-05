Örül Lázár János távozásának a főpolgármester

Tarlós István abban bízik, hogy az új kancelláriaminiszterrel hatékonyabb lesz az egyeztetés Budapest ügyeiről. Tarlós szokásos Budapestinfóján beszélt erről, ahol arra is kitért, hogy az önkormányzati rendszer változtatásairól egyeztet a kormányfővel. A politikus ugyanakkor jelezte: 2019-ben biztosan nem indul, ha nem marad meg a közvetlen főpolgármester-választás.

A Miniszterelnökséget vezető új miniszter... és hát azt nem tudom megállni, hogy ne jegyezzem meg, hogy a miniszterelnök úr kormányban végrehajtott személyi változásai rendkívül előnyösek a főváros és a főpolgármester számára - éveken át kormányinfóról budapestinfóra üzengetett egymásnak Lázár János és Tarlós István. A főpolgármester nem titkolta örömét a kancelláriaminiszter-változás miatt.

A 3-as metró felújításának részleteiről is folyt vita. Most Tarlós István bejelentette: a 20 állomásból 18 már biztosan akadálymentes lesz, amire 5,6 milliárd forint plusz forrást biztosítanak a BKV-nak. Az utolsó két megállót pedig 2023-ra teszik a mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá.

Most tehát az a helyzet, hogy míg az elődeink az M2-es metrónál két állomást akadálymentesítettek, addig mi az M3-asnál 20 állomást akadálymentesítünk. Hordószónoklatokat ennek megfelelően kéretik kezelni - szögezte le Tarlós.

A római-parti védműről május 22-én újra szakértői egyeztetés lesz, ám Tarlós István belengette, hogy akár le is mondhatnak a beruházásról, ha idén sem sikerül arról megállapodni a civilekkel.

Ezt a pénzt fel tudjuk használni Budapest egyéb környezetében is, ahol örülnek neki és ugyanilyen indokolt a dolog. Újpesten, Angyalföldön, Nagytétényben, Batthyány tér-Bem térben, ad absurdum akár a Margit-szigeten is.

Tarlós István bejelentette azt is, hogy a belvárosi közvetlen reptéri buszok az eddigi harminc helyett húsz percenként járnak majd, Kőbánya-Kispestről pedig egész nap, vagyis 24 órában elérhető lesz a repülőtér.

A metrópótló buszok esetében pedig keményen lépnek fel: a főváros érvényesíti kötbérigényét a részben a jegybankelnök unokatestvéréhez kötődő, Ikarus Egyedivel Kft.-vel szemben, amiért a cég nem szállította le határidőre a szerződésben vállalt buszokat.

Tarlósnak most már tényleg tököt kéne növesztenie

Élesen kritizálta az MSZP képviselője a főpolgármestert, elsősorban épp a Római-parti gát és a metrópótló buszok miatt. Horváth Csaba egyben arra szólította fel Tarlós Istvánt, hogy álljon ki a közvetlen főpolgármester-választás mellett.

Elvárnánk, hogy Tarlós ne csak a saját széke miatt vagy esetleg a saját indulása miatt álljon ki a budapestiek érdekében, hanem azért a napi húszmilliárd forintos teljesítményért, amit a budapestiek adófizető polgárokként naponta nyújtanak az államkassza irányába - hangoztatta Horváth.

Tarlós István korábban jelezte: egyeztet Orbán Viktorral és Lázár János utódjával, Gulyás Gergellyel. A hír tévében pedig azt is bejelentette: ha nem marad meg a közvetlen főpolgármester-választás, akkor biztosan nem indul újra posztjáért 2019-ben.