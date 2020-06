Országzászlót avattak Zalaegerszegen

Országszerte megemlékezéseket tartottak az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója, a nemzeti összetartozás napja alkalmából. A magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is - mondta Áder János államfő a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján, az Országgyűlés emlékülésén. A nemzeti önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részévé kell tenni, mert ez az ügy egyidejűleg szolgálja a magyar nemzet, a szomszédos nemzetek és Európa jövőjét - mondta Kövér László házelnök az Országgyűlés emlékülésén. Alkotmányos kötelezettségünk, hogy felelősséget viseljünk, és ennek megfelelően cselekedjünk azokért a közösségekért, amelyeket a történelem során elszakítottak tőlünk – hangsúlyozta Kövér László a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett: az elmúlt tíz évben a nemzetegyesítésben olyan eredmények születtek, amilyenekre korábban gondolni sem lehetett. Fidesz: Nincs még egy olyan nemzet a világon, amely ekkora tragédiát és csonkítást túlélt volna. Sőt, az elmúlt tíz év következetes nemzeti kormányzásának és a nemzeti összefogásnak köszönhetően mi magyarok száz éve nem voltunk olyan erősek, mint most. A magyar nemzet az egyetlen, amely képes volt véghezvinni azt a csodát, hogy egy sikeres és befejezett gyilkossági kísérlet után és ellenére is életben maradt - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a nemzeti gyásznap tíz éve a Nemzeti összetartozás napja is: tíz évvel ezelőtt tették lehetővé a kettős állampolgárság megszerzését, és eddig majdnem 1 millió 100 ezer magyar élt a lehetőséggel. Trianon tanulsága, hogy a nemzet még az országnál is fontosabb - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Kárpát-medence közös hazánk, és az itt élő népek sokat köszönhetnek a magyaroknak, elsősorban Szent Istvánnak - mondta Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke. Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3954-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 5 idős, krónikus beteg, ezzel 539-re emelkedett az elhunytak száma, 2205-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1210 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 406 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány nyugvópontra érkezett, amit az is igazol, hogy nem történtek jelentős változások a járványügyi adatokban az elmúlt 24 órában - mondta az országos tiszti főorvos. A koronavírus elleni védekezés második szakaszában is indokolt a járványügyi készültség fenntartása - mondta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Az új nemzeti konzultáció válaszait interneten keresztül vagy postai úton augusztus 15-ig lehet majd beküldeni - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba kiemelte: a kormány eredményesen lezárta a járvány elleni védekezés első szakaszát, viszont a járványnak jöhet egy második hulláma, így eljött az ideje, hogy a kormány párbeszédet folytasson arról, mely intézkedéseket támogatják a magyarok. A magyar gazdaság megszenvedte ugyan a járványügyi válsághelyzetet, de jó esély van arra, hogy Európában az egyik legstabilabb eredményt tudja produkálni - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Kétszázmilliárd forintos, kedvezményes hitelkeretet nyit a kormány az önkormányzatoknak - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fokozottan ügyelnek majd a biztonságra, és betartják a koronavírus-járvány miatt érvényben levő aktuális járványügyi előírásokat a június 29-től induló napközis Erzsébet-táborokban - közölte Novák Katalin államtitkár. Tőkés László szerint Trianon centenáriumának mementója utat nyithat a magyar-román megbékélés előtt, ha az erdélyi magyarok teljes jogú polgárai lesznek Romániának, és Bukarest szakít az állampolitikai szintű magyarellenességgel. Míg az első világháború többi vesztesét csak megbüntetni akarták az európai hatalmak, a történelmi Magyarországot meg akarták ölni, és ez a nemzet szétdarabolásában látszik leginkább - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Bizalmat szavazott a lengyel alsóház a Mateusz Morawiecki vezette kormánynak. A szavazást a miniszterelnök kezdeményezte, aki a lépést az ország stabilizálásának szükségességével, kormánya helyzetének megerősítésével indokolta. A görög hatóságok az év eleje óta hozzávetőleg 14 ezer menedékkérőt szállítottak át a görög szigeteken lévő menekülttáborokból a szárazföldre - közölte a görög bevándorlási és menekültügyi miniszter. Világszerte 6 639 092 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 391 249, a gyógyultaké pedig 2 872 731-re nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. A napi új fertőzöttek számának hirtelen emelkedése miatt Észak-Macedóniában kijárási tilalmat vezettek be azokon a területeken, ahol a legtöbb új fertőzöttet regisztrálták, Szerbia viszont tovább enyhít, az ideiglenes járványkórházakat is bezáratta. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 176 beteg vesztette életét a járvány következtében, eddig összesen 39 904 olyan haláleset történt, amelyet koronavírus-fertőzés okozott. A spanyol lakosság 5,2 százaléka fertőződhetett meg az új koronavírussal - ismertette az átfertőzöttséget vizsgáló országos, reprezentatív kutatás második szakaszának eredményét a nemzeti járványügyi központ. Spanyolországban eddig több mint 240 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a járvány 27 133 ember halálát okozta. Három hónappal meghosszabbítják az egészségügyi vészhelyzetet Peruban. Nagyszabású menetet tartanak augusztus 28-án Washingtonban George Floyd emlékére - ezt jelentették be a brutális rendőri túlkapás miatt meghalt afroamerikai férfi tiszteletére rendezett megemlékezésen. Szélsőséges agitátorok próbálják megosztani az amerikai társadalmat az afroamerikai George Floyd rendőrök általi meggyilkolása kapcsán - jelentette ki William Barr amerikai igazságügyi miniszter. Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésében köszönetet mondott Iránnak egy amerika fogoly elengedéséért, és azt írta, hogy lát lehetőséget a tárgyalásokra. Izraeli harci repülőgépek Libanon felől közelítve mértek csapást katonai célpontokra az északnyugat-szíriai Hama tartományban - közölte a SANA állami hírügynökség. Amerikai hadihajó kelt át a Tajvani-szoroson a Tienanmen téri vérengzés 31. évfordulóján - közölte a tajvani védelmi minisztérium. Madeleine McCann meggyilkolásával gyanúsítják a 2007-ben eltűnt brit kislány ügyének új szereplőjét a német hatóságok. Ma reggel 8 órától korlátozásmentesen lehet utazni Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába. Több helyen is az árvízvédelmet javító beruházás zajlik a Tisza alsó szakaszán és a Maroson, a 4 milliárd forintból, uniós támogatással megvalósuló fejlesztések jövő tavaszra készülnek el - közölte az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság. Mától újra kinyitnak a Fővárosi Állat- és Növénykert jegypénztárai, de a beltéri bemutatóhelyek látogatását egyelőre még nem teszi lehetővé az intézmény. Az FTC-Telekom női labdarúgócsapata 3:2-re legyőzte az MTK Hungáriát a Bajnokok Ligája-indulásért zajló párharc első mérkőzésén. A Váci KSE nem indul a férfi kézilabda NB I következő idényében, így a Veszprém-Felsőörs csapata feljutott az élvonalba.