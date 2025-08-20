Országszerte ünneplik az államalapítás ünnepét + videó

Az államalapítás ünnepe alkalmából nyílt nap van az Országházban. Kapcsoltuk kollégánkat, Adorján Kirát, majd Czirják Richárd készített interjú a székesfehérvári polgármesterrel, Cser-Palkovics Andrással a Királyok Városában.
Az a stílus és az az agresszió, amely Magyar Péterrel megjelent a magyar belpolitikában, korábban nem volt Magyarországon – erről a kormánypártok kommunikációs igazgatója beszélt miután egy, a Tisza Párthoz köthető csoportban a holokauszthoz hasonlították a meleget a HÉV szerelvényeken.
A Publicus Intézet vezetője néhány napja beismerte, hogy felülmérik a Tisza Pártot. A lap azt kérdezte a baloldali elemzőcégtől, hogy ugyanazzal a torzító módszertannal készítik-e az országos kutatásaikat. Érdemi választ nem kaptak.
A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket - emelte ki az államfő.