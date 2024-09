Országszerte további korlátozásokra kell készülni az árvíz miatt + videó

Megosztás itt:

Az árvíz miatt az energiaellátás akadozik egyes térségekben. Csütörtök reggelig több mint 150, a Duna áradása miatt veszélyeztetett helyszínen kapcsolta ki az áramot a szolgáltató.

A Duna folyamatos emelkedése miatt Kismaroson most 640 centiméter fölött jár a vízszint, ahol már most csónakkal közlekednek az utcákon és várhatóan még további fél métert emelkedhet a vízszint a következő napokban. Szerdán délelőtt a folyamatosan emelkedő vízállás miatt pedig lezárta a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság a Papszigetet is.

Az áradás miatt közúton megközelíthetetlenné vált a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pilismaróti idős otthona is. Az intézmény mintegy száz lakója biztonságban van és az ellátásuk biztosított. Az idős otthont a Pilisi Parkerdő által az áradás idejére megnyitott erdei úton lehet megközelíteni.