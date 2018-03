Országszerte rendkívül rossz állapotban vannak a közutak

A közutak jó részét nem csak az idei tél viselte meg. A Békés megyei Kétegyháza felé tartó út a lakosok szerint szinte életveszélyes.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ideje volna felújítani, ideje volna lépni valakinek afelé, hogy felújítsák azt az utat, mert tényleg nagyon-nagyon rossz – nyilatkozta Filyó János.

Volt, aki azt mondta, a térség országgyűlési képviselője többször megígérte az utak javítását, ám ez máig is várat magára.

Csak toldozzák-foldozzák. Állítólag Simonka György négy évvel ezelőtt megígérte, hogy ki lesz javítva, de még most is úgy áll. A buszok és a kocsik Kétegyháza és Medgyesegyháza között rázódnak, szegény betegek is a mentőben – mondta Szoboszlai András.

Budapesttől nem messze, a Börzsöny felé is hasonló a helyzet: kátyú kátyút követ. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője szerint a tél az oka mindennek, de a rossz utakat folyamatosan javítják.

„A fagyási-olvadási ciklusok gyakrabban jelentkeztek, valamint az enyhe idő mellett hajnalonként fagypont alatt volt a hőmérséklet, ez pedig kedvez az újabb burkolathibák kialakulásának, főleg a régebbi építésű, felújítandó mellékúthálózaton. Általánosságban is elmondható, hogy az országos úthálózat fele teljes körű felújításra szorul” – közölte Pécsi Norbert Sándor.

A szóvivő hozzátette: 160 milliárd forintos útfelújítási program indul idén, amelyben több mint ötszáz útszakaszt fognak felújítani. Az összeg egy része uniós forrás.

A statisztikák szerint azonban a Magyar Közút által kezelt 32 ezer kilométernyi út átlagéletkora több mint húsz év, és ennek fele teljes felújítást igényelne.