Országszerte károkat okoz a viharos szél

Jobban van a budapesti Liszt Ferenc repülőtérre hétfőn lázzal érkező kínai nő, akit a reptéri elkülönítés után a Szent László Kórházba vittek - közölte a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. Nyolc-tíz napon belül eldől, hogy lesz-e világjárvány a koronavírus miatt - mondta a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Szlávik János szerint ez attól is függ, hogy sikerül-e megállítani a másodlagos fertőzéseket. Az infektológus főorvos úgy véli, az Ázsiából hazaérkező magyaroknak nem kell tartaniuk a fertőzéstől. A Fidesz-frakció támogatja, hogy a parlament népjóléti bizottsága tájékozódjon a koronavírus elleni védekezésről. Egyetértettek azzal, hogy komolyan kell venni az ügyet, de nem szabad pánikot kelteni. Ártánd, Csanádpalota, Röszke, Tompa, Udvar és Letenye azok a határátkelőhelyek, amelyeken az Országos Mentőszolgálat munkatársával közösen folyamatosan ellenőrzik a belépésre jelentkező utasokat, különösen a kínai állampolgárokat - közölte az ORFK. Egyetért a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete a módosított Nemzeti alaptantervvel, mert az szerintük minőségi és érdemi javulást hozhat a magyar nyelv és irodalom tanításában. Szerdán érkezik a számlákra a rendőrök emelt fizetése, a kormány januári döntése 56 ezer hivatásos rendvédelmi dolgozót érint - közölte Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Óriási a munkaerőpiaci igény informatikusokra, Magyarországon jelenleg 22 ezer betöltetlen állás várja a szakembereket – mondta Solymár Károly Balázs, az ITM digitalizációért felelős helyettes államtitkára. A helyi iparűzési adó gazdasági növekedést ösztönző átalakítását javasolja a Nemzeti Versenyképességi Tanács - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a testület idei első ülését követően. A magyar élelmiszeripar 2014-2020 között több mint 360 milliárd forint támogatásban részesült, az agrártárca következő hétéves fejlesztési terve pedig megalapozza a szektor további innovációját - közölte Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium államtitkára. Sikeresnek értékelte a Digitális jólét program keretében létrehozott digitális gyermekvédelmi stratégia eddig megvalósult programjait Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Magyarországon minden feltétel adott a daganatos betegek gyógyításához – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a rákellenes világnap alkalmából tartott sajtótájékoztatóján. A nemzetbiztonsági kabinet elfogadta az új nemzeti biztonsági stratégiát - jelentette be Benkő Tibor honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezletén. A Brexittel Magyarország elvesztette az egyik fontos EU-n belüli szövetségesét, ám a kormány abban bízik, hogy a brit-magyar gazdasági kapcsolatok erősödhetnek a szigetország távozását követően - mondta Magyar Levente államtitkár. Az olasz kormányfővel és jobboldali pártvezetőkkel egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Rómában. A Nemzeti Konzervativizmus című konferencián az Olasz Testvérek elnöke azt mondta, át kell venni az Orbán-kabinet családtámogató politikáját. Giorgia Meloni kiemelte, Magyarország jó példát mutat abban is, hogy saját önállóságát védi a nemzetállamok szabadságát sértegető Európai Unióval szemben. Megállapodás született arról, hogy a külügyminisztérium két diplomatát delegál Chisinauba, akik segíteni fogják a moldovai kormány munkáját az európai integrációs folyamatokban - jelentette be a moldovai fővárosban Szijjártó Péter külügyminiszter. A francia hatóságok felszámolták az utolsó sátortábort Párizsban, ahonnan több mint 400 embert szállították el, és ezzel megszűntették a bevándorlók utcán élését a főváros észak-keleti részén. A koronavírus fertőzés 64 ember halálát okozta hétfőn a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. A Fülöp-szigetek után Hongkongban is életét vesztette egy koronavírus miatt kórházba került beteg, így Kína mellett már két másik országból jelentettek halottakat. Világszerte 25, Európában 7 államban ütötte fel a vírus. A Vuhánból vasárnap hazatelepített kilenc belga állampolgár egyikénél koronavírust diagnosztizáltak – írta a Le Soir belga lap. Tovább emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, a kórokozót országszerte 12 fő hordozza bizonyítottan. Malajzia, Dél-Korea és Vietnam is újabb koronavírusos megbetegedéseket jelentett, Új-Zéland és Vietnam pedig folytatja állampolgárai evakuálását Kínából. A nemzetközi járványellenes óvintézkedéseknek ésszerű határokon belül kellene maradniuk a WHO ajánlásainak megfelelően, és nem lenne szabad beárnyékolniuk a különböző területeken zajló együttműködést - fogalmazott a kínai külügyi szóvivő. Nagy-Britanniában az eddig tervezettnél öt évvel előbb, már 15 év múlva megtiltják a benzin- és dízelüzemű új személyautók és furgonok értékesítését - közölte a brit kormány. A Donald Trump amerikai elnök palesztin-izraeli béketervében jövendő palesztin fővárosként szereplő kelet-jeruzsálemi lakónegyedek lakói elutasítják az amerikai elképzelést, és továbbra is Jeruzsálemet akarják országuk fővárosának. A líbiai fegyvernyugvást tartós fegyverszünetté kell alakítani, és ki kell dolgozni az ehhez szükséges feltételeket - jelentette ki Ghassan Salamé, az ENSZ líbiai különmegbízottja. Lemondta a georgiai ellenzék a parlament épülete elé tervezett tüntetést a nyugat-georgiai Bagdati városban történt tűzeset miatt, amelyben életét vesztette egy négygyermekes család. Légzési panaszokkal a börtönből kórházba szállították Alberto Fujimori volt perui államfőt. Kilencvenöt éves korában elhunyt Daniel arap Moi volt kenyai államfő, aki 24 éven át vaskézzel irányította a kelet-afrikai országot. Lövöldözés volt a texasi főváros, Austin egyetemének egyik campusán - ketten meghaltak, egy sebesültet életveszélyes állapotban kórházban ápolnak. Csaknem 200 turista ragadt Új-Zéland déli szigetén, a Milford Sound nevű fjordban, egy nemzeti park területén, mert az odavezető egyetlen utat a viharos esők annyira megrongálták, hogy járhatatlanná vált. Fekete nyárnak nevezte Scott Morrison ausztrál miniszterelnök a parlamentben a szeptember óta tartó, immár több mint 30 halálos áldozatot követelő tűzvészek időszakát. Emberölés kísérlete miatt első fokon életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a Fővárosi Törvényszék egy férfit, aki késsel támadt egy taxisofőrre 2018 májusában Budapesten. Egy évre eltiltottak a kutyatartástól egy zalaegerszegi testvérpárt, mert súlyosan elhanyagolták három kutyájukat, és ezzel megszegték az állatvédelmi törvény előírásait. Kisiklott az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra tartó, Z72-es jelzésű vonat Rákosrendezőnél, a járművön utazó mintegy 150 ember közül senki sem sérült meg - közölte a Mávinform. Országszerte több mint száz alkalommal riasztották a tűzoltókat a vihar okozta károk miatt. Kína helyett Kazahsztán lesz a magyar női kézilabda-válogatott első ellenfele a Győrben rendezendő márciusi olimpiai selejtezőtornán. Harminc ország 219 versenyzőjének részvételével kezdődött meg Debrecenben a 64. Bocskai István ökölvívó emlékverseny, melynek első napján a magyar válogatottak közül Gálos Roland győzelemmel mutatkozott be. Újabb öt évre Kandrács Ildikót választották a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség elnökének.