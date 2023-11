Országszerte havazással indult a nap + videó

Megosztás itt:

Havazással indult a csütörtöki nap az ország nagy részén. Elsősorban az észak-keleti vármegyékben borult fehérbe a táj. Volt, ahol 5-10 centi friss csapadék hullott.

Az intenzív havazás a fővárost is elérte. Az időjárás a budapesti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Több baleset is történt, a BKK közlése szerint 17 busz is terelve vagy szakaszosan közlekedett a nap folyamán. Az egyik helyi járat például keresztbe fordult a BAH-csomópontnál.

A havat azonban nem sokáig élvezhették mindenhol. Egyre több országrészben ugyanis ónos eső váltotta föl. A veszélyes időjárási körülmények miatt utakat zártak le a teherforgalom elől. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. már szerda délután figyelmeztetést adott ki a csütörtökre várható intenzív havazás és tartós ónos eső miatt.

Megelőző síkosságmentesítési munkát végeztek több vármegyében is, ezalatt pedig több mint 4 ezer tonna útszóró sót, és közel 300 ezer liternyi kálcium-klorid oldatot juttattunk ki, fontos azonban megjegyezni, hogy nagyon sok helyen az ónos eső előtt havazás lesz, és ahogy a hőmérséklet emelkedni fog, úgy fog a havazás átváltani ónos esőbe – hangsúlyozta Pécsi Norbert Sándort, a Magyar Közút kommunikációs vezetője.

A csúszós utakra és a csökkent látótávolság veszélyére figyelmeztetett a katasztrófavédelem is.

Csak az induljon útnak, akinek nagyon muszáj, és ők is folyamatosan tájékozódjanak az útviszonyokról, illetve kövessék a legfrissebb veszélyjelzést, van esély arra, hogy akár a piros fokozatú riasztás is érvénybe lépjen ónos esőre vonatkozóan – erről pedig már a Hír TV-nek nyilatkozó meteorológus beszélt.

A Híradóban Nógrád megyéből kapcsoltuk tudósítónkat Molnár Pétert.

A változékony idő pénteken és szombaton is velünk marad. Az ország déli, délkeleti részén akár 15 fok köré is emelkedhet majd a hőmérséklet, hétvégén pedig újabb hidegfront érkezik, melynek következtében ismét havazás, havas eső várható.