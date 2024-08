Országosan a tizenhatodik, a fővárosban pedig a második áldozatsegítő központ jött létre + videó

Sára Botond - főispán: "Az áldozatsegítés fontosságára kiemelt kormányzati figyelmet a segítségnyújtás három alappillére is alátámasztja. Az áldozatsegítő központokra, az áldozatsegítő vonalra, és a kormányhivatalok áldozatsegítő szolgálataira is támaszkodhatnak a bajba jutottak."

