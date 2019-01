Országos tüntetést hirdettek, sztrájkra készülnek a szakszervezetek

Újabb, ezúttal országos demonstrációt hirdettek január 19-ére a túlóratörvény ellen tiltakozó szakszervezetek. A Kossuth téren az érdek-képviseletek azt is bejelentették, hogy sztrájkra is készülnek, kedden személyesen akarják átadni követeléseiket a miniszterelnöknek. A pártok is követelték a munka törvénykönyvének megváltoztatását, de távlatibb terveket is vázoltak: az MSZP választási összefogást sürgetett.