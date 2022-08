Országos siker volt a Farmer Expo

Megosztás itt:

Több mint 28 ezer látogató érkezett a négynapos eseményre (Fotó: Haon.hu)

Több mint 28 ezer fizető néző volt kíváncsi a négynapos mezőgazdasági és élelmiszeripari expó 330 kiállítójának termékeire. (A vásár szervezői szinte csak azért kérnek csekély belépődíjat, hogy ez a szám rögzítve legyen.) Ebben nincsenek benne például azok a szakemberek, akik a szakmai konferenciákon vettek részt. Utóbbiakon olyan témák kerültek elő, mint a Kárpát-medencei mezőgazdasági termelés jövője, vagy az ehhez szükséges víz megléte vagy nemléte.

Nem véletlen, hogy minden témában nagy súllyal szerepelt az idei rendkívül hosszan tartó aszály, amely egyes gazdálkodóknak az összes termését megsemmisítette. Rekordszám: ötszázan vettek részt a téma megvitatásában az előzetesen regisztrált kétszázzal szemben, s az állattenyésztők összejövetelén is 150-en voltak. Mindannyian hallhatták, hogy a nyár elején még csak 300 mm csapadék hiányzott a talajból, amely szám augusztusra 450 mm-re nőtt. Az aszály miatt az ország termőterületéből húsz százalék, azaz egymillió hektár szinte kiszáradt.

A lehangoló statisztika az állattenyésztőket is megdöbbentette, hiszen a takarmányukról van szó. Ez nem gátolta meg őket abban, hogy egy korábban indított programjuk sikeres legyen: beszámolók szerint kocánként két-három malacszám-növekedést értek el a vemhes és anyakocák takarmányozásának fejlesztésével.

A látogatók szempontjából is érdekes állatbemutatók mindegyikét (ló, szarvasmarha, juh, kecske, nyúl, baromfi) – a sertések kivételével – meg tudták tartani. A százötven bemutatott ló között most – első alkalommal – negyven hidegvérű lovat is láthattak a nézők. Nyolc négyes és ötös fogat vett részt a bemutatókon, köztük népies fogatok is.