Belföld

Országos elsőség Pécsett – Aranybevonatú pacemakert kapott egy beteg + videó

2025. október 30., csütörtök 06:47 | Hír TV

Mit tesz az orvostudomány, ha a bevált, rutinszerű megoldás, a titán pacemaker, egy ritka túlérzékenységi reakciót vált ki? A Napindítóban ma egy rendkívüli magyar orvosi bravúrról számolunk be Pécsett, ahol az országban elsőként egy egyedileg gyártott, aranybevonatú pacemakert ültettek be egy betegbe, megoldva ezzel egy ritka, de komoly problémát.

  • Országos elsőség Pécsett – Aranybevonatú pacemakert kapott egy beteg + videó

Háború Ukrajnában

