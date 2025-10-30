Országos elsőség Pécsett – Aranybevonatú pacemakert kapott egy beteg + videó
2025. október 30., csütörtök 06:47
| Hír TV
Mit tesz az orvostudomány, ha a bevált, rutinszerű megoldás, a titán pacemaker, egy ritka túlérzékenységi reakciót vált ki? A Napindítóban ma egy rendkívüli magyar orvosi bravúrról számolunk be Pécsett, ahol az országban elsőként egy egyedileg gyártott, aranybevonatú pacemakert ültettek be egy betegbe, megoldva ezzel egy ritka, de komoly problémát.
