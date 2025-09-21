Fölényesen nyerte meg a józsefvárosi időközi választásokat a Fidesz-KDNP jelöltje. Kozma Lajos az eredményhirdetés után úgy fogalmazott : azon fog dolgozni, hogy a baloldali városvezetés előtti időszakot visszaállítsák. 2025. szeptember 22.
A miniszterelnök napirend előtti beszédével megkezdődik az őszi parlamenti ülésszak hétfőn. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, expozéjában nem kevesebbről lesz szó, mint arról, hogyan lehet naggyá tenni Magyarországot. A beszéd várhatóan 13 órakor kezdődik.2025. szeptember 22.
Magyar Péter "fogott ember", a brüsszeli "mentorai és politikai tartótisztjei" politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! hétfői műsorában.2025. szeptember 22.
Túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná a Tisza Párt új gazdasági szakértője, Kármán András egy kiszivárgott prezentáció szerint – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner.2025. szeptember 22.
Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.2025. szeptember 22.
"Balliberális aktivisták - akik magukat influenszernek, színésznek stb. nevezik - ma tüntetést rendeznek a gyűlölet - értsd a kormány - ellen" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.2025. szeptember 21.
Már az ukrán külügyminiszter is elismerte, hogy Kijev nem áll készen az uniós csatlakozásra. Mire vár Magyar Péter? – álláspontjának megváltoztatására kérte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza vezetését.2025. szeptember 21.
A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap.2025. szeptember 21.
Menczer Tamás ismét bebizonyította, hogy nem fél kimondani az igazságot. A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a magukat függetlennek és objektívnek nevező baloldali újságírók próbálták provokálni, de kemény választ kaptak. A politikus videón is megmutatta, hogyan működik a baloldali propaganda.2025. szeptember 21.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelenhetett meg egy másik nyilvános rendezvényen is. Egy újabb felvételen látható, hogy a politikus dzsekije alatt fegyver körvonalai rajzolódnak ki, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. A történtek tovább növelik a politikai botrányt, és kérdéseket vetnek fel a fegyverviselés jogszerűségéről. A fegyverbotrány tehát folytatódik: Ruszin-Szendi gyerekek jelenlétében is viselhetett fegyvert.2025. szeptember 21.
Időközi egyéni választókerületi képviselő választást tartanak ma Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban. A voksolást amiatt kellett kiírni, mert a körzet korábbi képviselője méltatlanná vált a tisztségére.2025. szeptember 21.
Richard Moore, a brit hírszerzés volt vezetője szerint Vlagyimir Putyin többet harapott, mint amennyit meg tud rágni. Az MI6 volt vezetője szerint kémek toborzására van szükség, hogy visszavághassanak Oroszországnak – írja a The Guardian.
