Belföld

Napirend előtti felszólalások – élőben a HírTV műsorán + videó

13 órától kapcsoljuk a parlamentet, ahol napirend előtti felszólalásokkal megkezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka, amit a HírTV-n és közösségi felületeinken élőben közvetítünk. Napirend előtti felszólalások – élőben a HírTV műsorán + videó
Egy belső nyilvántartás bizonyítja, hogy Magyar Péter kamu számokkal dicsekszik

Egy belső nyilvántartás bizonyítja, hogy Magyar Péter kamu számokkal dicsekszik

Egy belső nyilvántartás bizonyítja, hogy a Tisza Párt jóval kevesebb szigettel és aktív taggal rendelkezik. Ezek szerint Magyar Péter nem mondott igazat – megint. 2025. szeptember 22.
Bayer Zsolt: Jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst

Bayer Zsolt: Jött a valóság és egy szép, nagy lópimpilivel pofán suhintotta a 444-es p...cst

 Bayer Zsolt publicista reakciója arra, hogy a balliberális 444 öblös hazugságot közölt a vasárnapi józsefvárosi időközi választás kapcsán. 2025. szeptember 22.
Parlamenti határozati javaslat indul Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt + videó

Parlamenti határozati javaslat indul Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt + videó

 Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya ügyében határozati javaslatot nyújt be a Parlamentnek a honvédelmi és rendészeti bizottság. 2025. szeptember 22.
A szavazatok 52,2 százalékával a kormánypártok jelöltje nyerte a józsefvárosi időközi választást + videó

A szavazatok 52,2 százalékával a kormánypártok jelöltje nyerte a józsefvárosi időközi választást + videó

 Fölényesen nyerte meg a józsefvárosi időközi választásokat a Fidesz-KDNP jelöltje. Kozma Lajos az eredményhirdetés után úgy fogalmazott : azon fog dolgozni, hogy a baloldali városvezetés előtti időszakot visszaállítsák. 2025. szeptember 22.
A vállalkozások kedvezményeit is megnyírbálnák Magyar Péterék + videó

A vállalkozások kedvezményeit is megnyírbálnák Magyar Péterék + videó

 A témában a HírTV-nek Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértőt, miniszterelnöki fötanácsadó mondott kommentárt. 2025. szeptember 22.
Magyar Péter már a Diákhitel Központ idején is mutyizott

Magyar Péter már a Diákhitel Központ idején is mutyizott

 A KEHI vizsgálata szerint jelentős túlárazással dolgozott be a Diákhitel Központnak a Trentin Balázshoz köthető cégháló. Trentin ma a Tisza Szigetek országos koordinátora már. 2025. szeptember 22.
Beköszönt a csillagászati ősz

Beköszönt a csillagászati ősz

 Rövidülnek a nappalok, a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból. 2025. szeptember 22.
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül

 A miniszterelnök napirend előtti beszédével megkezdődik az őszi parlamenti ülésszak hétfőn. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, expozéjában nem kevesebbről lesz szó, mint arról, hogyan lehet naggyá tenni Magyarországot. A beszéd várhatóan 13 órakor kezdődik. 2025. szeptember 22.
Vitályos Eszter: Vágyvezérelt a baloldali újságírás eltorzítja a tényeket + videó

Vitályos Eszter: Vágyvezérelt a baloldali újságírás eltorzítja a tényeket + videó

 A kormányszóvivő a Harcosok órája hétfői adásában mondta el véleményét többek között az ellenzéki médiáról. 2025. szeptember 22.
Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által

Deutsch Tamás: Magyar Péter a brüsszeli mentorai által "fogott ember"

 Magyar Péter "fogott ember", a brüsszeli "mentorai és politikai tartótisztjei" politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! hétfői műsorában. 2025. szeptember 22.
Menczer Tamás: Ezt a hazug, képmutató bandát elzavarjuk az áprilisi választáson a francba

Menczer Tamás: Ezt a hazug, képmutató bandát elzavarjuk az áprilisi választáson a francba

 A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója legfrissebb facebookos videójában a tegnap ellenzéki tüntetést kommentálta. 2025. szeptember 22.
Így sarcolná meg a magyar vállalkozásokat a Tisza Párt

Így sarcolná meg a magyar vállalkozásokat a Tisza Párt

 Túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná a Tisza Párt új gazdasági szakértője, Kármán András egy kiszivárgott prezentáció szerint – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner. 2025. szeptember 22.
Szijjártó Péter: Mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez

Szijjártó Péter: Mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez

 Szijjártó Péter szerint miközben több háborús konfliktus rendeződni látszik a világban, a Magyarországhoz legközelebbi háború továbbra is súlyos veszélyt jelent ránk nézve. 2025. szeptember 22.
Újabb vérontás Szíriában: civilek estek áldozatul

Újabb vérontás Szíriában: civilek estek áldozatul

 Hét civil vesztette életét Észak-Szíriában, miután a kormányerők támadást indítottak egy térségben, ahol a kurdok fegyveresei és a Szíriai Demokratikus Erők csaptak össze. 2025. szeptember 22.
Kezdődik a parlament őszi ülésszaka

Kezdődik a parlament őszi ülésszaka

 Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők. 2025. szeptember 22.
Vészhelyzet: A Petőfi híd felújítása nem tűr halasztást

Vészhelyzet: A Petőfi híd felújítása nem tűr halasztást

 A kormánypártok szerint a bicikliutak és a pesti alsó rakpart helyett most a Petőfi híd felújítása élvez elsőbbséget, így a forrásokat ide csoportosítanák át. 2025. szeptember 22.
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet

Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet

 Garázdaság miatt indulhat eljárás Ruszin-Szendi Romulusz ellen. 2025. szeptember 22.
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

 A Soros-blog ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelmmel kapcsolatban vezette félre az olvasóit. 2025. szeptember 21.
A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó

A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó

A helyszínről Papp Laib-Marcell tudósított. 2025. szeptember 21.
Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket

Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket

 "Balliberális aktivisták - akik magukat influenszernek, színésznek stb. nevezik - ma tüntetést rendeznek a gyűlölet - értsd a kormány - ellen" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 2025. szeptember 21.
Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

 Már az ukrán külügyminiszter is elismerte, hogy Kijev nem áll készen az uniós csatlakozásra. Mire vár Magyar Péter? – álláspontjának megváltoztatására kérte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza vezetését. 2025. szeptember 21.
Paláver – Óriási siker a DPK-találkozó + videó

Paláver – Óriási siker a DPK-találkozó + videó

 A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Czirják Imre. 2025. szeptember 21.
Időközi egyéni választókerületi képviselő választást tartanak ma Budapest VIII. kerületében + videó

Időközi egyéni választókerületi képviselő választást tartanak ma Budapest VIII. kerületében + videó

 Józsefvárosból Papp-Laib Marcell tudósított. 2025. szeptember 21.
Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

 A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap. 2025. szeptember 21.
Menczer Tamás odaszólt a ,,független

Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó

 Menczer Tamás ismét bebizonyította, hogy nem fél kimondani az igazságot. A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a magukat függetlennek és objektívnek nevező baloldali újságírók próbálták provokálni, de kemény választ kaptak. A politikus videón is megmutatta, hogyan működik a baloldali propaganda. 2025. szeptember 21.
Újabb fotó: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt

Újabb fotó: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt

 Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelenhetett meg egy másik nyilvános rendezvényen is. Egy újabb felvételen látható, hogy a politikus dzsekije alatt fegyver körvonalai rajzolódnak ki, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. A történtek tovább növelik a politikai botrányt, és kérdéseket vetnek fel a fegyverviselés jogszerűségéről. A fegyverbotrány tehát folytatódik: Ruszin-Szendi gyerekek jelenlétében is viselhetett fegyvert. 2025. szeptember 21.
Magyarország az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az EU-ban + videó

Magyarország az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az EU-ban + videó

Terrorszervezetté kell minősíteni az Antifa mozgalmat az Európai Unióban – erről tett javaslatot a külgazdasági és külügyminiszter. 2025. szeptember 21.
Időközi egyéni választókerületi képviselő választása van ma Józsefvárosban + videó

Időközi egyéni választókerületi képviselő választása van ma Józsefvárosban + videó

Időközi egyéni választókerületi képviselő választást tartanak ma Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban. A voksolást amiatt kellett kiírni, mert a körzet korábbi képviselője méltatlanná vált a tisztségére. 2025. szeptember 21.

Richard Moore szerint eljött az idő a kémek toborzására

Richard Moore szerint eljött az idő a kémek toborzására

 Richard Moore, a brit hírszerzés volt vezetője szerint Vlagyimir Putyin többet harapott, mint amennyit meg tud rágni. Az MI6 volt vezetője szerint kémek toborzására van szükség, hogy visszavághassanak Oroszországnak – írja a The Guardian.

