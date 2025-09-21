Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya ügyében határozati javaslatot nyújt be a Parlamentnek a honvédelmi és rendészeti bizottság.

Bayer Zsolt publicista reakciója arra, hogy a balliberális 444 öblös hazugságot közölt a vasárnapi józsefvárosi időközi választás kapcsán.

Egy belső nyilvántartás bizonyítja, hogy a Tisza Párt jóval kevesebb szigettel és aktív taggal rendelkezik. Ezek szerint Magyar Péter nem mondott igazat – megint.

A kormányszóvivő a Harcosok órája hétfői adásában mondta el véleményét többek között az ellenzéki médiáról.

A miniszterelnök napirend előtti beszédével megkezdődik az őszi parlamenti ülésszak hétfőn. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, expozéjában nem kevesebbről lesz szó, mint arról, hogyan lehet naggyá tenni Magyarországot. A beszéd várhatóan 13 órakor kezdődik.

Rövidülnek a nappalok, a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból.

A KEHI vizsgálata szerint jelentős túlárazással dolgozott be a Diákhitel Központnak a Trentin Balázshoz köthető cégháló. Trentin ma a Tisza Szigetek országos koordinátora már.

Fölényesen nyerte meg a józsefvárosi időközi választásokat a Fidesz-KDNP jelöltje. Kozma Lajos az eredményhirdetés után úgy fogalmazott : azon fog dolgozni, hogy a baloldali városvezetés előtti időszakot visszaállítsák.

Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.

Hét civil vesztette életét Észak-Szíriában, miután a kormányerők támadást indítottak egy térségben, ahol a kurdok fegyveresei és a Szíriai Demokratikus Erők csaptak össze.

Szijjártó Péter szerint miközben több háborús konfliktus rendeződni látszik a világban, a Magyarországhoz legközelebbi háború továbbra is súlyos veszélyt jelent ránk nézve.

Túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná a Tisza Párt új gazdasági szakértője, Kármán András egy kiszivárgott prezentáció szerint – hívta fel rá a figyelmet a Mandiner.

Magyar Péter "fogott ember", a brüsszeli "mentorai és politikai tartótisztjei" politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! hétfői műsorában.

Vészhelyzet: A Petőfi híd felújítása nem tűr halasztást A kormánypártok szerint a bicikliutak és a pesti alsó rakpart helyett most a Petőfi híd felújítása élvez elsőbbséget, így a forrásokat ide csoportosítanák át. 2025. szeptember 22.

Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet Garázdaság miatt indulhat eljárás Ruszin-Szendi Romulusz ellen. 2025. szeptember 22.

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán A Soros-blog ezúttal a józsefvárosi időközi választás fideszes győzelmmel kapcsolatban vezette félre az olvasóit. 2025. szeptember 21.

A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó A helyszínről Papp Laib-Marcell tudósított. 2025. szeptember 21.

Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket "Balliberális aktivisták - akik magukat influenszernek, színésznek stb. nevezik - ma tüntetést rendeznek a gyűlölet - értsd a kormány - ellen" - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója vasárnap a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 2025. szeptember 21.

Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére! Már az ukrán külügyminiszter is elismerte, hogy Kijev nem áll készen az uniós csatlakozásra. Mire vár Magyar Péter? – álláspontjának megváltoztatására kérte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza vezetését. 2025. szeptember 21.

Paláver – Óriási siker a DPK-találkozó + videó A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Műsorvezető: Czirják Imre. 2025. szeptember 21.

Időközi egyéni választókerületi képviselő választást tartanak ma Budapest VIII. kerületében + videó Józsefvárosból Papp-Laib Marcell tudósított. 2025. szeptember 21.

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron A Keleti pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán vasárnap. 2025. szeptember 21.

Menczer Tamás odaszólt a ,,független" sajtónak + videó Menczer Tamás ismét bebizonyította, hogy nem fél kimondani az igazságot. A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján a magukat függetlennek és objektívnek nevező baloldali újságírók próbálták provokálni, de kemény választ kaptak. A politikus videón is megmutatta, hogyan működik a baloldali propaganda. 2025. szeptember 21.

Újabb fotó: Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jelenhetett meg gyerekek előtt Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt politikusa fegyverrel jelenhetett meg egy másik nyilvános rendezvényen is. Egy újabb felvételen látható, hogy a politikus dzsekije alatt fegyver körvonalai rajzolódnak ki, hasonlóan a szeghalmi eseményhez. A történtek tovább növelik a politikai botrányt, és kérdéseket vetnek fel a fegyverviselés jogszerűségéről. A fegyverbotrány tehát folytatódik: Ruszin-Szendi gyerekek jelenlétében is viselhetett fegyvert. 2025. szeptember 21.

Magyarország az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az EU-ban + videó Terrorszervezetté kell minősíteni az Antifa mozgalmat az Európai Unióban – erről tett javaslatot a külgazdasági és külügyminiszter. 2025. szeptember 21.