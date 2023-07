Országbérlettel is használhatóak az Inter City vonatok

Megosztás itt:

Nagy a forgalom szombaton is a Keleti pályaudvaron. Rengetegen használják az intercity kényelmes járatait is, mától pedig erre az ország bérlettel közlekedőknek is lehetőségük van, ha a vonatokra egységes árazású helyjegyet is váltanak.



Kollégista vagyok, diák úgyhogy azért ez nagyon nagy segítség, hogy bevezették az Inter Cityre is, mert Miskolcról járok és csak Inter City van, úgyhogy nem is volt választási lehetőség, hogy olyan vonattal mehessek esetleg, amin lehet használni. Diákkedvezménnyel ez nagyon nagy segítség – mondta egy utas.



A MÁVINFORM sajtóügyeletese elmondta, érdemes lesz az Inter City helyjegyeket már az utazást megelőző napon megvásárolni.



Július elsejétől egységes helyjegyeket vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy az intercity vonatokra a helyjegy az utazás előtti napon vásárolva egységesen 650 forintba az utazás napján pedig 990 forintba kerül, a többi helyjegy köteles vonaton pedig egységesen 300 forintos helyjeggyel lehet utazni – mondta Váczi Viktor, a MÁVINFORM sajtóügyeletese.



Szombattól szezonális napijegyeket vezet be a MÁV-Volán-csoport Baranyában. Így mostantól – Mecsek napijegy és Tenkes napijegy néven – újabb két szezonális jegytermék érhető el a Mecsek és a Villányi-hegység vonzáskörzetében. A Mecsek napijegy 1990 forintért, a Tenkes napijegy egységesen 1490 forintért érhető el.