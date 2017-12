Oroszul tanulnak a paksi rendőrök

Paks városába több ezer erőművi orosz munkás érkezik a következő években. Elhelyezésükre lakásokat is biztosít a Paks II. beruházás, a város mellett elsősorban a megyeszékhelyen, Szekszárdon. Az ingatlanpiacon már érződik a várható keresletnövekedés, emelkednek a telekárak.

Mintegy tízezer ember fog a Paks II. beruházáson dolgozni, nagy részük Oroszországból illetve a Szovjetunió utódállamaiból érkezik. A helyiek már Paks I. építésekor tapasztalták, milyen velük élni.

„Nekem voltak orosz barátaim. Az előző részből is voltak itt a mérnökök. Teljesen jó volt velük a kapcsolatunk, és most, akik jönnek, azokkal sincs semmi baj. Jönnek már gyerekekkel. Beszélnek angolul, én egy kicsit beszélek oroszul, úgyhogy nekem semmi bajom” – nyilatkozta egy helybéli asszony.

Az orosz munkásokra a rendőrség is készül. A paksi kapitányságon a bűnügyi és az igazgatásrendészeti dolgozók 60 órás orosz nyelvtanfolyamon vesznek részt. Jövő évben hasonló oktatás lesz a járőröknek is.

„Amit saját erőből tudunk tenni, a kultúraismeret, a különböző nemzetiségű munkavállalók, elsősorban oroszról tudunk, egyfajta orosz képzésben vesznek részt a kollégák, a közterületi állományt próbáljuk a jövő évben minimális szakmai nyelven, tehát hogy a kontaktust fel tudjuk venni. Nyilván az eljárás nyelve a magyar, és tolmácsot kell fogadni, de egy koccanásnál nem biztos, hogy szerencsés lesz az, hogy kézzel-lábbal mutogatunk” – emelte ki Kuti István rendőrkapitány.

Az érkezők lakhatását is meg kell oldani. Nagy részüknek Pakson építenek lakásokat. A várható kereslet már látszik az ingatlanpiacon, a városban 20-30 százalékkal emelkedtek az árak.

„A város együttműködik a lakásépítésben is, de magát a lakásokat nem a város fogja megépíteni. Természetesen minden segítséget megadunk ahhoz, hogy megépüljenek azok az ingatlanok, amik szükségesek. Pontosan még nem tudjuk egyébként, hogy mennyire és milyen épületekre van szükség. Előzetes megbeszéléseket folytattunk csak ebben a témában” – közölte Kovács Sándor alpolgármester.

Paks mellett a megyeszékhelyen, Szekszárdon is több száz szakember, munkás fog lakni. A város a lakások mellett az építkezéshez szükséges szakképzést is elindította. „Végigjártuk azokat a területeket, amelyek számba vehetőek a lakásépítések szempontjából. Ezek önkormányzati területek. Itt azért több száz lakás építésére lesz majd lehetőség, de nagyon fontos lesz annak a szakembergárdának a biztosítása, amely majd a kivitelezésben, aztán majd a későbbiekben az üzemeltetésben is részt tud venni. Két évvel ezelőtt már elkezdtük ezt a folyamatot, hogy a szakember-utánpótlást biztosítsuk” – nyilatkozta Ács Rezső, Szekszárd első embere.

Tavasszal a szükséges felvonulási épületekkel már megindul a beruházás, a blokkok alapozása 2019-ben kezdődik.