Oroszlány polgármestere szerint hecckampány indult ellene + videó

Megosztás itt:

Egy oroszlányi általános iskolának az évnyitó ünnepségén köszöntötte az első osztályos diákokat a város polgármestere. Takács Károly beszéde után név szerint üdvözölte az elsősöket, majd úgy fogalmazott: „de jó, hogy nincs köztük Mohamed". A kijelentés a balliberális oldalon népharagot váltott ki. A helyeik többsége azonban egyet ért a polgármesterrel.

Takács Károly - polgármester, Oroszlány: ,,Nagyon sok első osztályos volt a Hunyadi Mátyás iskolában, ennek örvendtem, és köszöntöttem őket, a kis diákokat, és miután névszerint sorolták fel őket, az előző napi információm alapján jött az a gondolatom, hogy de jó, hogy ilyen sok első osztályos van, és de jó, hogy nincs köztük Mohamed mert -és ezt a folytatást nem nagyon adta le senki - mert az illegális migráció nincs jelen a városunkban, és remélem, hogy ez így is marad és itt pont, befejeződött ez tehát nem volt egy politikai nyilatkozatnak folytatása, meg nem is az volt."

Magyarországon azért nincsenek Mohamedek, mert kormány 10 éve védi az ország és egyben Európa határát-reagált az ügyre Menczer Tamás- A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: ez addig és csak addig fog így maradni, amíg az Orbán-kormány vezeti az országot.