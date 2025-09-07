Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 07. Vasárnap Regina napja
Jelenleg a TV-ben:

Csörte

Következik:

Bayer show 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Oroszlány polgármestere szerint hecckampány indult ellene + videó

2025. szeptember 07., vasárnap 18:00 | HírTV

Hecckampány indult Oroszlány polgármestere ellen - ezt a polgármester állította, miután azt mondta, hogy örül, hogy nincs Mohamed az egyik iskola elsősei között.

  • Oroszlány polgármestere szerint hecckampány indult ellene + videó

Egy oroszlányi általános iskolának az évnyitó ünnepségén köszöntötte az első osztályos diákokat a város polgármestere. Takács Károly beszéde után név szerint üdvözölte az elsősöket, majd úgy fogalmazott: „de jó, hogy nincs köztük Mohamed". A kijelentés a balliberális oldalon népharagot váltott ki. A helyeik többsége azonban egyet ért a polgármesterrel.

Takács Károly - polgármester, Oroszlány: ,,Nagyon sok első osztályos volt a Hunyadi Mátyás iskolában, ennek örvendtem, és köszöntöttem őket, a kis diákokat, és miután névszerint sorolták fel őket, az előző napi információm alapján jött az a gondolatom, hogy de jó, hogy ilyen sok első osztályos van, és de jó, hogy nincs köztük Mohamed mert -és ezt a folytatást nem nagyon adta le senki - mert az illegális migráció nincs jelen a városunkban, és remélem, hogy ez így is marad és itt pont, befejeződött ez tehát nem volt egy politikai nyilatkozatnak folytatása, meg nem is az volt."

Magyarországon azért nincsenek Mohamedek, mert kormány 10 éve védi az ország és egyben Európa határát-reagált az ügyre Menczer Tamás- A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: ez addig és csak addig fog így maradni, amíg az Orbán-kormány vezeti az országot.

További híreink

Három őszi sütemény, amiért mindenki rajong

Orbán Viktor csattanós választ adott arra, hogy Kötcsét hamisítják + videó

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: Itt van az első videó a nagy napról

A US Open mindkét döntősét kínos helyzetbe hozta a Grand Slam-győztes

Elszabadultak az indulatok: Nem hagyták annyiban, amit a felbőszült Marco Rossi tett

Az írek kapitánya visszaszólt Rossinak: a magyarok minden lehetőségnél dobálták magukat

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon Verstappenre vadászhat a két McLaren – ÉLŐ

Magyar Péter nagyot koppant

További híreink

Magyar Péter nagyot koppant

A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő
2
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
3
A Tisza Párt szimpatizánsai provokálták a HírTV munkatársát + videó
4
Magyar Péter is Kötcsére hirdetett megmozdulást a mai nap során + videó
5
Orbán Viktor csattanós választ adott arra, hogy Kötcsét hamisítják + videó
6
Ezek a témák kerülhetnek a fókuszba Orbán Viktor beszédében ma Kötcsén
7
A németek hazaküldenék a náluk tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat
8
Rettenetes tragédiát okozott egy víziló
9
A Tisza Párt Kötcsén próbál taktikázni
10
Országos sztrájkkal akarják Macront kibillenteni pozíciójából

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!