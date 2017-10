Orosz ráhatás miatt nem kaptunk új metrókocsikat

A portál úgy tudja, hogy a BKK korábbi vezérigazgatóját, Vitézy Dávidot is azért távolították el, mert szakmai alapon ellenezte a megoldást. A metrófelújításra hét külföldi cég adott be ajánlatot, a tenderen győztes orosz Metrovagonmas sikerét titkosszolgálati vonalon is gyanús lobbisták segítették, a közbeszerzés feltételeit és követelményeit is az orosz kivitelezőre szabták.

A portál emlékeztet, az első felújított orosz kocsik 2017 elején érkeztek meg Budapestre. Később felmerült a gyanú, hogy a régi kocsik felújítása helyett teljesen új építésű szerelvényeket adtak el, egy korszerűtlenebb szériából.