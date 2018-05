Őrizetben a taxist megkéselő férfi

MEGJELENT A MAGYAR KÖZLÖNYBEN A PÁRTOK ÉS PÁRTALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ KORMÁNYHATÁROZAT. A KORMÁNYPÁRTOK 670, A JOBBIK 300, AZ MSZP 180, AZ LMP 127, A DK 120, A PÁRBESZÉD 53 MILLIÓ FORINTBÓL GAZDÁLKODHAT MAGYAR KÖZLÖNY. KORLÁTOZNÁ A GYÜLEKEZÉSI JOGOT A FIDESZ. ORBÁN VIKTOR TÖRVÉNYBEN TILTANÁ MEG A MAGÁNLAKÁSOK ELÕTTI TÜNTETÉSEKET. AZ LMP FEGYELMI BIZOTTSÁGA KIZÁRTA SALLAI RÓBERT BENEDEKET A PÁRTBÓL. MEGBÜNTETTE AZ LMP KASSAI DÁNIELT, AKI KORÁBBAN VISSZALÉPETT KUNHALMI ÁGNES JAVÁRA. CSAKNEM EGYMILLIÁRD FORINTOT KÖLTENEK ORBÁN VIKTOR ÚJ KORMÁNYIRODÁJÁRA. TÖBB NYUGAT-EURÓPAI NAGYVÁROSBAN IS ÖSSZEJÖVETELEKET TART HELYI MAGYAROKNAK A MOMENTUM. VALLOMÁSKIEGÉSZÍTÉST NYÚJTOTT BE GYÁRFÁS TAMÁS A FENYÕ-ÜGYBEN. MEGÁLLAPODOTT A MAGYAR KORMÁNY A GAZPROMMAL A 2019-ES OROSZ GÁZSZÁLLÍTÁSOKRÓL. A KORMÁNY A MARCZIBÁNYI TÉREN BÚJTATJA A BEFOGADOTT MENEKÜLTEKET CÉLPONT. DÍJBESZEDÕK ALKALMAZÁSÁRA KÉNYSZERÜLT AZ ÁLLAMI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT, HOGY HOZZÁJUSSON A LAKOSSÁGI BEFIZETÉSEKHEZ. 20 MRD FORINTNYI ADÓFIZETÕI PÉNZBÕL ÉPÍT STADIONT, IFJÚSÁGI PARKOT, ÉS INDÍT KÉTTANNYELVÛ ISKOLÁT SZEGEDEN A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE. FRUITVEB: A NYÁRI HÕSÉGBEN NEM NYÍLNAK A KARFIOL RÓZSÁI MAGYAR HÍRLAP. ÉLETBE LÉPETT AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETE, AMIVEL EGYSÉGESSÉ VÁLIK AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYOZÁS A TAGÁLLAMOKBAN. KOLUMBIÁT FELVETTÉK A GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZETÉBE (OECD). BRAZÍLIÁBAN BEVETETTÉK A HADSEREGET A SZTRÁJKOLÓ KAMIONSOFÕRÖK ÚTTORLASZAINAK FELSZÁMOLÁSÁRA. MÉGIS MEGRENDEZHETIK JÚNIUS 12-ÉN A DONALD TRUMP-KIM DZSONGUN CSÚCSTALÁLKOZÓT. DONALD TRUMP: "NAGYON GYÜMÖLCSÖZÕ MEGBESZÉLÉSEK" FOLYNAK PHENJANNAL A CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL. SZÖUL ÜDVÖZÖLTE A PÁRBESZÉD ÚJRAINDULÁSÁT WASHINGTON ÉS PHENJAN KÖZÖTT. NEMI ERÕSZAKKAL ÉS SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSSEL VÁDOLJÁK HARVEY WEINSTEINT. A HOLLYWOODI PRODUCER ÖNKÉNT MENT BE A NEW YORK-I RENDÕRSÉGRE, AHOL KIHALLGATTÁK, MAJD ÕRIZETBE VETTÉK. SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL ÉS HELYTELEN VISELKEDÉSSEL VÁDOLJA TÖBB NÕ MORGAN FREEMANT. NÉPSZAVAZÁST TARTOTTAK ÍRORSZÁGBAN AZ ABORTUSZRA VONATKOZÓ SZIGORÚ KORLÁTOZÁS KÖNNYÍTÉSÉRÕL. EXIT POLL EREDMÉNYEK SZERINT AZ ÍREK NAGY TÖBBSÉGE A TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁS LIBERALIZÁLÁSÁT TÁMOGATTA A NÉPSZAVAZÁSON. OLASZ PARTI ÕRSÉG: KÉT NAP ALATT KÖZEL 1400 MIGRÁNST MENTETTEK KI A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL. AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET 51 FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTE ÕRIZETBE A TÖRÖK RENDÕRSÉG. TÖBBTUCATNYIAN MEGSEBESÜLTEK A GÁZAI-IZRAELI HATÁRNÁL TARTOTT ÚJABB TÜNTETÉSEKEN. BRFK: A NYOMOZÓK ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT MEGKÉSELT EGY TAXIST PÉNTEK HAJNALBAN. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A HÉTVÉGÉN A HÉV HELYETT A BATTHYÁNY TÉR ÉS BÉKÁSMEGYER KÖZÖTT. RITKÁBBAN JÁR A CSEPELI HÉV, MERT MÛSZAKI HIBA MIATT TÖBB SZERELVÉNYT KIVONTAK A FORGALOMBÓL. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN HAJDÚNÁNÁS TÉRSÉGÉBEN, KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ORSZÁGSZERTE FELHÕSZAKADÁS, TÖBB MEGYÉBEN HEVES ZIVATAROK MIATT IS ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉSEKET ADOTT KI MÁRA AZ OMSZ. 6 EMBER ELLEN EMELTEK VÁDAT A TAVALYI VERONAI BUSZTRAGÉDIA ÜGYÉBEN, A PER OKTÓBERBEN KEZDÕDIK.