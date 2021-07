Őrizetben a férfi, aki prostitúcióra kényszerítette nőismerősét

Meghalt három beteg és újabb 56 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 5 548 451 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 226 741-en már a második adag vakcinát is megkapták. Magyarország a 70–79 év közötti korosztály átoltásával jól halad, ennek a veszélyeztetett korosztálynak már a 85 százaléka megkapta legalább az első oltását - írja a Magyar Nemzet. Várhatóan ma dönt a kormány a harmadik oltásról. Kásler Miklós, az Emmi minisztere a Spirit FM-en megerősítette, hogy a reális számítások szerint Magyarországon is elindul majd a negyedik hullám. Az Európai Unió csak azokat az országokat tekinti jogállamnak, amelyek beengedik a migránsokat - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője. Deutsch Tamás közölte: Brüsszel hazánkat is azért zsarolja és fenyegeti a pénzcsapok elzárásával, mert nem hódolt be a közösség neoliberális ideológiájának. Deutsch Tamás szerint a járvány után Brüsszel újra vissza fog élni a hatalmával, és eljárásokat indít Magyarország ellen, ugyanakkor a nemzeti konzultáció kitöltésével a magyarok megüzenhetik Brüsszelnek, hogy kiállnak a magyar érdekek mellett. Az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatása szerint a magyarok kétharmada a nemzetek Európáját támogatja a birodalmi jellegű, Európai Egyesült Államokkal szemben. Karácsony Gergely ellenzéki politikus legújabb ötlete alapján gyakorlatilag már az egy gyermek után járó adókedvezményt is elvenné a baloldal, ha hatalomra kerülne - mondta Palóc André, a Századvég munkatársa az M1-en. Az egészségügy és a migráció összefüggése nem elhanyagolható, ezért foglalkozik ezzel is a nemzeti konzultáció - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Teljes körű vizsgálatot kért a főpolgármestertől a dunai hajójárati szolgáltatás közbeszerzésével kapcsolatban Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának Fidesz által delegált tagja. Jelentős növekedésről számoltak be a babaváró hitelek folyósításában a pénzintézetek. Az infláció a járvány miatt globálisan emelkedő pályára lépett - mondta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Pályára állt a magyar gazdaság, és ezt már az Európai Bizottság is elismeri - mondta a Hír TV-nek Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint az uniós átlagnál jobb gazdasági adatok lehetővé teszik, hogy korrigálják a nyugdíjakat. Pályázatot írnak ki új családi és munkahelyi bölcsődei helyek létrehozására 2,8 milliárd forintos keretösszegben - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A kormány korábban sohasem látott nagyságrendű fejlesztéseket valósít meg rendkívüli tempóban a hazai közúthálózaton - közölte Mosóczi László államtitkár. A gyermekvédelmi törvény nem mossa össze a pedofíliát és a homoszexualitást - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban. Brüsszel is elismeri, hogy a magyar gazdaság újraindítása erőteljesebben sikerült, mint általában az Európai Unió tagállamaiban - mondta Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozását követően Brüsszelben. Angela Merkel német kancellár és Gitanas Nauseda litván elnök a litván-fehérorosz határon kialakult migrációs helyzetről egyeztetett telefonon. A litván parlament jóváhagyta a menedékkérelmi eljárások lerövidítésére és a migránsok gyorsabb kitoloncolására vonatkozó törvénymódosítást. Már több mint 187,7 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában újra felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, csaknem ötszáz új beteget és csaknem negyven halálos áldozatot jegyeztek fel. Horvátország megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az egészségügyben, a szociális ellátásban és az oktatásban kötelezővé tegyék-e a koronavírus elleni oltást - mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő. Izraelben jelentősen megugrott az új fertőzések száma, de nem nőtt a súlyos betegeké - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka arra buzdította az iraki síita milíciákat, hogy fokozzák támadásaikat az amerikai célpontokkal szemben Irakban - jelentette a Reuters hírügynökség. Franciaország felszólította állampolgárait, hogy minél előbb hagyják el Afganisztánt. 45 ember vesztette életét azokban a zavargásokban, amelyek a Dél-afrikai Köztársaság két tartományában törtek ki Jacob Zuma volt elnök bebörtönzése után. Az Egyesült Államok biztonsági erőket küldött a port-au-prince-i amerikai nagykövetség védelmének megerősítésére Jovenel Moise haiti elnök meggyilkolását követően. Több mint 15 ezer ember hagyta el az otthonát a Fülöp-szigeteki főváros, Manila közelében található Taal vulkán miatt, amely a hónap elején lépett működésbe. Megkapta az amerikai kormány engedélyét Jeff Bezos űripari vállalata, a Blue Origin, hogy embereket juttasson a világűrbe. Öt embert ütött el egy autó Óbudán, a Monostori úton, közülük négyen megsérültek. Mintegy 50 ezer hamis márkajelzésű ruhát, cipőt és kiegészítőt találtak egy teherautóban Nagylaknál 8,5 milliárd forint értékben a pénzügyőrök. A budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a hőségriasztás ideje alatt. Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező: FC Pristhina (koszovói) - Ferencvárosi TC 1:3; 1:6-os összesítéssel az FTC jutott tovább. Jani Réka, Udvardy Panna és Gálfi Dalma bejutott a nyolcaddöntőbe a budapesti Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tornán. Babos Tímea sérülés miatt feladta első fordulós mérkőzését a budapesti Római Teniszakadémián zajló női tornán. A magasugró Bakosi Péter az ötödik helyen végzett az atlétikai Gyémánt Liga londoni versenyén.