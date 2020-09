Origo: Nyíltan kiállt a baloldal antiszemita jelöltje mellett az MSZP egyik vezető politikusa

844 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 13 153-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt öt idős, krónikus beteg, a halottak száma 642 fő, 4117-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 8394 fő. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 58%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 287 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. A kormánynak nem az a célja, hogy büntessen, de a járványügyi szabályokat szigorúan be kell tartatni - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Mintegy 1600 szociális intézményt zártak le a koronavírus-járvány miatt, ez mintegy 100 ezer embert érint - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Az államtitkár közölte: az országos tisztifőorvos által elrendelt látogatási és intézményelhagyási tilalom a bentlakásos, idős emberek, fogyatékkal élők, pszichiátriai vagy szenvedélybetegek ápolásával foglalkozó intézményeket érinti. Az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a szájmaszkot használók aránya, de nagyon sokan még mindig nem megfelelően viselik - mondta Németh Franciska, a Szent János Kórház ápolója. Az ápoló közölte: téves az a közösségi médiában terjedő híresztelés, miszerint a koronavírus képes átjutni a szájmaszk szövetén. A kórokozó ugyanis a nyálcseppekhez tapadva „utazik”, és ezeket a maszk felfogja. Magyarországnak, a magyar gazdaságnak minden esélye megvan, hogy az éppen kialakuló új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Keresztény kultúránkat változatlanul olyan erőforrásnak tartjuk, ami megtartja a nemzetünket, alapja szabadságunknak és egyben megújulásunk forrása is - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Budapest főváros önkormányzata 134,98 milliárd forinttal rendelkezik állampapírban, nettó készpénzállományának összege több mint 27 milliárd forint - közölte a Magyar Államkincstár. A főváros ül a pénzen, ahelyett, hogy segítséget nyújtana a bajba jutott ágazatokon- reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter, a főpolgármester azon állítására, hogy nincs tartaléka a fővárosnak. Bejelentette lemondását a nyíradonyi MSZP tagsága és vezetése, egyúttal kiléptek a pártból. Indoklásuk szerint nem értenek egyet azokkal a módszerekkel, ahogy az országos vezetés bánik a tagsággal. Levelet írt az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Színház- és Filmművészeti Egyetem épületét lezáró egyetemisták vezetőjének. A Magyar Nemzethez eljutott levélben a tárca hangsúlyozza: az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának kijelölése a jogszabályi rendelkezések betartásával történt. ITM: Az idei tanévtől, a megújuló szakképzéssel együtt, elindul az új szakképzési ösztöndíjrendszer is, amelynek célja, hogy minden tanuló számára biztosított legyen a támogatás, ugyanakkor a juttatások hiányzás- és eredményfüggők legyenek. Hét cukorsilót épít Szikszón az energiaitalok gyártására szakosodott Hell Energy Magyarország Kft., az 565 millió forintos beruházáshoz a kormány 282 millió forintot biztosít - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megújul és meghosszabbodik a csepeli HÉV - jelentette be Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Osnat Mark, az izraeli Likud párt parlamenti képviselője Facebook-oldalán tett bejegyzésében képmutatással vádolta az izraeli baloldalt és élesen bírálta a magyar baloldallal való kapcsolatát. Donald Trump amerikai elnök meghívására, egyedüli európai uniós miniszterként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vesz az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján kedden. Az esemény alkalmával Szijjártó Péter kétoldalú tárgyalásokat is folytat Washingtonban. Szvjatlana Cihanouszkaja, Litvániába menekült volt ellenzéki elnökjelölt szerint sajnálatos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozik Aljakszandr Lukasenkoval, akit ő „hatalombitorlónak” tekint. Továbbra is aggasztó hírek érkeznek a fehérorosz hatóságoknak a tüntetők elleni fellépéséről - mondta az ENSZ emberi jogi főbiztosa, és bejelentette, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a héten rendkívüli ülést tart a fehérorosz helyzettel kapcsolatban. Több uniós segítséget követelt Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök a migráció kezeléséhez. Megállapodást írt alá az Európai Unió és Kína azzal a céllal, hogy száz európai földrajzi árujelzőnek Kínában, illetve száz kínai földrajzi árujelzőnek az unióban védelmet biztosítson azok jogtalan használatával és a termékutánzatokkal szemben. Már 28,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 922 735, a gyógyultaké pedig 19,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem mutat lassulást a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, egy nap alatt csaknem 2500 új beteget regisztráltak, velük együtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 156 ezret. A román kormány újabb 30 napra meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt május közepén elrendelt, azóta kétszer meghosszabbított veszélyhelyzetet. A nyaralásból visszatérők miatt emelkedett meg némileg az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában, ezért a továbbiakban tíznapos házi karanténra kötelezzenek mindenkit, aki Montenegróból vagy Horvátországból tér haza. Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma, de kevesebb tesztelést végeztek a hétvégén mindkét országban. Élete legnagyobb próbatételének nevezte a koronavírus-fertőzést Silvio Berlusconi volt kormányfő, a Hajrá Olaszország párt elnöke, amikor a szeptember 3-tól tartó kezelés után elhagyta a klinikát. Az izraeli kormány fél napos vita után megszavazta a pénteken kora délután kezdődő, legalább három hétig tartó szigorú második országos zárlatot. Mintegy 4000 egészségügyi dolgozó vonult utcára Brüsszelben, az ágazat jobb finanszírozásáért tüntettek. Legalább tíz Irán-barát milicista vesztette életét a kelet-szíriai Deir-ez-Zór tartományban, vélhetően az izraeli haderő légicsapásai következtében - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Benyújtotta lemondását a Líbia keleti részén működő, Abdullah al-Táni vezette kormány az országrész néhány városában három napja tartó heves tüntetések hatására. Szuga Josihidét, a japán miniszterelnök, Abe Sindzó régi szövetségesét választották meg a kormányzó Liberális Demokrata Párt élére, így megnyílt az út előtte, hogy a héten, a parlamenti szavazást követően átvegye a kormányfői tisztséget. Péntektől vasárnapig 209 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emelt a Pest Megyei Főügyészség húsz ember ellen, akik részt vettek tavaly a ráckevei tömegverekedésben, amelyben többen súlyosan megsérültek. Az ittas vezetés veszélyeire hívja fel idén a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőr-főkapitányság a Biztonság hete kezdeményezéssel, amelyet idén a koronavírus-járvány miatt online rendeznek meg szeptember 14. és 19. között. Labdarúgó NB I: Újpest FC-Kisvárda 2:4, MTK Budapest - ZTE FC 0:3 Férfi kézilabda NB I: Budakalász-Csurgói KK 24:22; Telekom Veszprém-Ceglédi KKSE 34:19; HE-DO B.Braun Gyöngyös - Balatonfüredi KSE 28:24 Szilágyi Áron a versenyzés mellett a Vasas vívószakosztályának elnökeként is tevékenykedik a jövőben. Minden idők legjobb magyar szereplését elérve az ötödik helyen végzett a brnói U20-as strandröplabda Európa-bajnokságon Vasvári Eszter és Vasvári Zsófia. A címvédő és hetedik világbajnoki címének megnyerésére hajtó Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Toszkán Nagydíjat.