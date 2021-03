Origo: Közel félmillió forintért bérelhet lakást magának Jakab Péter

Most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvétkor nyithassunk - mondta a Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette: Az biztos, hogy a mostani kéthetes zárással befordultunk a célegyenesbe, most már a vírus elleni háborúnak utolsó szakaszában, a célegyenesben vagyunk. Az óvodák és az általános iskolák bezárnak, de a bölcsődék egyelőre nyitva maradnak, mert a fertőzések ott alacsony számot mutatnak - erről is a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádióban. 452 547 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 143 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 15 619 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 862.953 fő a beoltottak száma, közülük 279 727 fő már a második oltását is megkapta. Ha nem lennének szigorítások, meredeken emelkedne a fertőzöttek száma, ezzel párhuzamosan az orvosi, kórházi kezelést igénylőké is radikálisan nőne - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. „Ahhoz, hogy átérjünk a túlpartra, most egy nagy levegőt kell vennünk, és nagyon reméljük, hogy azzal már ki fogunk jutni ebből a folyóból” - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Aki már megkapta a vakcinát, az ebben a hullámban védett lesz - mondta Lisziewicz Julianna immunológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. A katolikus templomokat továbbra sem zárják be, nyilvános istentiszteleteket is lehet tartani, de a megyés püspökök felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól - tájékoztat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A kormány és a nemzeti bank jól kezelte a válságot, ennek köszönhetően tavaly a vártnál kisebb lett a gazdasági visszaesés az országban - mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet tavalyi eredményeit értékelő tájékoztatón. Új, négycsoportos bölcsőde épül több mint félmilliárd forintból a Pécshez közeli, hétezer lakosú Kozármislenyben - közölte a Baranya Megyei Önkormányzat. KSH: Januárban az ipari termelés volumene a nyers adat szerint 6,7 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva - mivel idén kettővel kevesebb munkanap volt - 2,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az Európai Unió elismerte a kéknyelvbetegség-mentesítési program eredményességét Magyarországon. A nyilatkozattal egyidejűleg az ország teljes területén feloldották a betegség miatt elrendelt korlátozásokat - jelentette be az Agrárminisztérium. Bekérették a szlovák külügyminisztériumba Magyarország pozsonyi nagykövetét, hogy adjon magyarázatot Szijjártó Péter szerdai révkomáromi látogatására - jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A világon 115,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 65,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Hat hét csökkenés után újra emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzöttek száma Európában - közölte az Egészségügyi Világszervezet európai irodáját vezető Hans Kluge. Kitüntetést kapott az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közös oltóanyagát kifejlesztő kutatócsoport vezetője a „globális közjó” érdekében tett szolgálatáért. Az intenzív osztályokon kezelt súlyos koronavírusos betegek 90%-a bevándorló háttérrel rendelkezik – mondta a legfőbb német közegészségügyi intézmény vezetője. Lothar Wieler szerint a német kormány azért nem beszél a problémáról, hogy ne szítsa tovább a vitákat. Németországban eltörlik az új típusú koronavírus ellen az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem együttműködésével kifejlesztett oltóanyag alkalmazásának felső életkori korlátját, a 65 éven felüliek is kaphatnak ilyen oltást. Az év eleji tetőzés óta nem mért ütemben javulnak a nagy-britanniai koronavírus-járvány visszavonulásáról tanúskodó legújabb adatok, a szigetországban eddig csaknem 21 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltás első dózisát. Az Európai Gyógyszerügynökség Humángyógyszer Bizottsága megkezdte az orosz fejlesztésű Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyag folyamatos felülvizsgálatát - erősítette meg az EU gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség. Afrikában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 3 milliót csütörtök estére - jelentette be az afrikai betegségellenőrzési és -megelőzési központ. Washington Izrael biztonsága iránti elkötelezettségéről, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság Izraellel kapcsolatos vizsgálatáról és Iránról is szó esett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Kamala Harris amerikai alelnök első telefonos egyeztetésén. Újabb szankciókat jelentett be Washington a mianmari junta ellen csütörtökön, a büntetőintézkedéseket a katonai hatalomátvétel ellen tüntető civilek elleni erőszakos fellépéssel indokolta. Az al-Shabaab nevű iszlamista terrorcsoport feltételezett harcosai megtámadtak egy szomáliai börtönt, és a biztonsági erők legalább nyolc tagját megölték - mondta el Hussein Ali rendőrtiszt. Feloldották az összes szökőárriadót a csendes-óceáni térségben helyi idő szerint péntek délutánra a három nagy erejű földrengés után. A vártnál sokkal kisebb hullámokat észleltek a partoknál, és csekély anyagi kár keletkezett. Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt. A Tolna megyei nő legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Pályakarbantartás miatt nem jár a H8-as HÉV szombaton és vasárnap Kerepes és Gödöllő között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Tovább romlott a levegőminőség a magas szálló por koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Miskolc, Szeged és Mosonmagyaróvár levegőjét is veszélyesnek minősítette. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - Jadran Herceg Novi (montenegrói) 12:5 Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Orosházi FKSE-Linamar 37:21 Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - Atomerőmű KSC Szekszárd 71:85