Origo: Karácsony Gergely Brüsszelben árulja Budapestet

A megbeszélésről Karácsony Gergely a Facebook-oldalán számolt be. Itt arról írt, „bármerre fordul is a kormány, Budapest marad Európában”.

Mint írta, megköszönte Ursula von der Leyennek elnökének a Budapest Pride melletti kiállását.

,,Az Európai Bizottság elnöke is osztja: igazi szabadságünnep volt Budapesten, ahol a város megmutatta erejét és ragaszkodását az elveihez és értékeihez" – írta. Hozzátette: „a Budapest Pride, a betiltás kudarca és Budapest kiállása a szabadságért” szerdán az Európai Parlamentben is téma lesz.

A főpolgármester beszámolója szerint tárgyaltak a Budapestnek járó európai uniós forrásokról is. Karácsony Gergely megjegyezte: a jogállamisági eljárásból eredő forrásmegvonásokat a kormány jelenleg Budapest ellen fordítja, és Budapest valószínűleg az egyetlen főváros, „amely nulla darab aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik”. Hozzátette: a megbeszélésen azt képviselte, hogy a felfüggesztett források jussanak el a városokhoz, és az erről szóló megoldási javaslatát be is mutatta az EB elnökének.

,,Világos volt, hogy az Európai Bizottság nagyon aktívan követi a magyarországi fejleményeket, az európai értékeket szisztematikusan romboló kormánypolitikát" – jegyezte meg.

A főpolgármester szerint az európai nagyvárosok – Budapesttel együtt – sok esetben következetesebben képviselik az uniós alapértékeket, mint a nemzeti kormányok és a városok „mára a jogállamiság szigeteivé váltak”.

,,Ez a tendencia azt indokolja, hogy a jogállamisági jelentések és az országspecifikus ajánlások kiterjedjenek az önkormányzatok helyzetének vizsgálatára is" – jegyezte meg.

