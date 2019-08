Origo: Karácsony csődbe vitte Zuglót

A balliberális környezetvédők nem a globális felmelegedés ellen küzdenek, hanem a „lejárt szavatosságú és eladhatatlan szellemi termékeiket” akarják politikai sikerre vinni – mondta Ferencz Orsolya a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az ELTE tudományos főmunkatársa szerint a gyermekvállalásnak és a klímavédelemnek nincs köze egymáshoz, „pláne úgy, ahogy most ezt a baloldal összemossa”. Nyolc-tíz tonna hulladéktól mentesítették a Felső-Tisza Tivadar és Záhony közötti szakaszát a PET kupa idei résztvevői - közölték a szervezők. A magyar gazdaság az év második felében is jól fog teljesíteni, a lendület kitart 2019-ben. Óvatos becslés szerint 4 százalék helyett 4,3-4,4 százalékos lehet a növekedés idén - mondta a pénzügyminiszter, Varga Mihály. Magyarország gazdasági fordulatot hajtott végre amióta hátat fordított Gyurcsányék rossz gazdaságpolitikájának - reagált a Fidesz a GDP jelentésre. Moldován László, az LMP volt budapesti elnöke a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte, a balodalon nincs összefogás csak együttműködés. Moldován László, aki korábban több egyeztetésen is részt vett közölte: az MSZP és a DK zsarolással erőlteti rá jelöltjeit a többiekre. „Elhalt ígéretek nyomában” címmel rendkívüli orvos nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara Ingyenessé tenné a BKV közlekedést a Budapestiek számára - közölte Berki Krisztián főpolgármesteri programismertetőjén. Berki Krisztián szerint a BKV járművein nincs olyan szolgáltatás, amiért fizetni kellene - a turistákkal ugyanakkor magasabb BKV-díjakat fizettetne. Ingyenes tanszercsomagot kapnak a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekei az iskolakezdésre - jelentette be Fülöp Attila államtitkár. A nyugdíjasok létbiztonsága, kiszolgáltatottságának csökkentése érdekében négy népszavazási kérdést nyújtott be a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítésre. A fenntartható és hosszú távú gazdálkodáshoz elengedhetetlen a talaj szervesanyag-utánpótlásának biztosítása - jelentette ki az agrárminiszter, Nagy István, a Baromfi-Coop Kft. új szervesanyag-kezelő központjának átadásán, Nyírjákóban. Egyházi épületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázni októbertől - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. Lemondott kapitányságvezetői tisztségéről Teleki Zoltán, Karcag rendőrkapitány. A pénzmosás elleni bürokrácia október végéig se hoz majd eredményt, ha a Pénzügyminisztérium nem az érintettekkel egyeztet - közölte a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. Wifi, UV-kijelző és öltözőszekrény is lesz Budapest új szabadidőparkjaiban - mondta Főkert Zrt. zöldterület-fejlesztési igazgatója, Nagy Dénes hozzátette: a fejlesztés célja, hogy a család minden tagja megtalálja az aktív kikapcsolódás lehetőségét. A magyar történelem eddigi legnagyobb volumenű műtárgyköltöztetését valósítja meg a Néprajzi Múzeum, amely a Liget Budapest projekt keretében világszínvonalú raktárbázist kapott, 2021-től pedig új épületben fogadja majd látogatóit a Városliget szélén. A migrációt támogató politikai aktivistákból hősöket próbálnak kreálni, mint ahogy az Carole Racketével, a Sea-Watch civil hajó kapitányával is történt - mondta az Alapjogokért Központ vezetője, Pócza István. Megalakult a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamara: A Kárpát-medencei térség gazdasági egységének megteremtésére, erősítésére. Felújítják Tatabánya legnagyobb parkját és az ott található Csónakázó-tavat a Zöld város elnevezésű pályázat keretében. Júliusban emelkedett az illegális úton Európába érkező bevándorlók száma az előző havi adatokhoz képest - közölte az Európai Unió part- és határvédelmi ügynöksége. Kitiltaná Bukarest központjából a környezetszennyező autókat Gabriela Firea főpolgármester, a metropolisz övezeten kívül forgalomba helyezett autók behajtását a román fővárosba pedig környezetvédelmi matrica beszerezésétől tenné függővé. Franciaország, Németország, Olaszország, Nagy Britannia és az Egyesült Államok kormánya közösen szólította fel Szerbiát és Koszovót, hogy az EU égisze alatt folytassa az euroatlanti integrációjához szükséges tárgyalásokat - közölte a szerb sajtó. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának cselekvésképtelenségét kifogásolta a konfliktusok megoldásában Heiko Maas német külügyminiszter. Gyorsult az infláció Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal adatismertetése szerint a fogyasztói árak 2,1 százalékkal voltak magasabbak júliusban, mint egy évvel korábban. Júniusban és májusban még 2 százalékos inflációt mértek éves összevetésben. Mariusz Kaminskit, a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert nevezte ki új belügyminiszternek Andrzej Duda lengyel elnök. Az olasz számvevőszék 78 ezer euró pénzbírság megfizetésére kötelezte Santiago Calatrava világhírű katalán építészt, aki az ítélet szerint hanyagul tervezte meg a velencei Canal Grande fölött átívelő negyedik hidat. Peking „terrorizmust”, a kínai sajtó „színes forradalmat” emleget a hongkongi tüntetések kapcsán. Minden idők legnagyobb, 209 millió eurós (67,7 milliárd forint) európai lottónyereményét nyerték meg Olaszországban. Bírósági határozattal próbálja korlátozni a működését megbénító tüntetést a hongkongi nemzetközi repülőtér, ahol több száz járatot töröltek az elmúlt két napban - írta internetes oldalán egy hongkongi lap. Kiköltöztették otthonaikból a múlt heti rakétarobbanás közelében fekvő észak-orosz település lakóit - Nyonoksza városát hivatalosan egy katonai gyakorlat miatt evakuálták. A Facebook elismerte, hogy lehallgatta egyes felhasználók beszélgetéseit. Jelentősen gyengült az argentin peso a dollárhoz képest, immár a második egymást követő napon. Krokodil áldozatául esett egy tízéves gyermek a Fülöp-szigeteken. Meghalt 74 éves korában Kary Mullis Nobel-díjas amerikai kémikus. Zivatarveszély és a várható sok eső miatt adott ki figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szeptemberben folytatódik a balatonfenyvesi kisvasút pályafelújítása. Fekvenyomó Eb: A magyarok 13 érmet, közte hét aranyat szereztek Luxemburgban. Babos Tímea legyőzte Eugenie Bouchard, így a nyolcaddöntőbe jutott a Vancouverben zajló kemény pályás női tenisztornán. A magyar női röplabda-válogatott 3:0-ra legyőzte a spanyol csapatot a szombathelyi Savaria Kupa nemzetközi felkészülési tornán. A címvédő Vasas jászberényi vendégjátékával veszi kezdetét októberben a női röplabda Extraliga új idénye. A Ferencváros női labdarúgócsapata 2:2-es döntetlent játszott a Spartak Suboticával a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában, így rosszabb gólkülönbsége miatt második helyre szorult szerb riválisa mögött, és nem jutott tovább. Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a röplabdázó Jang Fang-hszüt olimpiai bajnokot.