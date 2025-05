Óriási veszélyre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök + videó

Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozása nem csak Magyarország számára, de az egész Európai Unió számára hatalmas kockázatot jelentene - jelentette ki a miniszterelnök, majd hozzátette: ha megtörténik a csatlakozás, a háború bekúszik az európai életbe is.

Orbán Viktor közösségi oldalán arról írt: az esetleges csatlakozással - a háború veszélyén kívül - agrárválság, munkanélküliség, eladósodás és az életszínvonal esésének kockázatai is fenyegethetik az országot.

A csatlakozás számos kockázatot jelent Magyarországra nézve. Gazdasági szempontból nemhogy az ország, de az Unió sincs felkészülve a háborúban álló ország befogadására - erősítette meg egy közgazdász. Lentner Csaba a csatlakozás a mezőgazdaságban okozná a legnagyobb károkat.

Az egész magyar nemzetgazdaági teljesítmények esnének vissza, mint a gazdasági növekedés, mint a pénzügyi stabilitás, illetve az inflációra is negatív hatást gyakorolna, óriási munkaerő szabadulna fel azáltal, hogy a magyar mezőgazdaság, egyetemben az európaival okafogyottá válna és a felszabaduló munkaerő a munkanélküliséget emelné.

A háború is közelebb kerülne Magyarországhoz, miközben a kiberbiztonság csökkenne, a migráció veszélye pedig emelkedne - hangsúlyozta Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa.