Óriási tömeg támogatja Orbán Viktor Európai Uniót megújító programját

Már több mint másfél millióan csatlakoztak aláírásukkal Orbán Viktor hétpontos, a bevándorlás megállítását célzó programjához, de a Fidesz folytatja a gyűjtést — jelentették be szerdán. Közben megkezdődött a nagyobbik kormánypárt országjárása, a Fidesz vezető politikusai a fórumokon a keresztény értékek védelmét, a migráció elutasítását szorgalmazzák.

Több mint másfél millió aláírást gyűjtött össze a Fidesz országosan Orbán Viktor hétpontos programja mellett a bevándorlás megállítására – jelentette be szerdán a XVI. kerületben, egy majálison tartott sajtótájékoztatón Szatmáry Kristóf. A nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője az MTI tájékoztatása szerint azt mondta, az euró­pai parlamenti választásig hátralévő időben továbbra is az emberekkel való közvetlen párbeszédre kell helyezni a hangsúlyt. A képviselő úgy értékelte, hogy ez az elmúlt időszak egyik legeredményesebb aláírásgyűjtése.

A Fidesz ezen a héten indította el országjárását, több mint 220 választási fórumot tartanak szerte az országban, Budapesten és vidéken is. Az egyik ilyen fórum előtt, Rákospalotán Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden arról beszélt, hogy a mostani a legfontosabb európai parlamenti (EP-) választás, ami nem csupán az előttünk álló öt évről, gazdasági kérdésekről, a szokásos uniós vitákról szól, hanem a biztonságunkról is. A politikus kiemelte: Európa most választhat jövőt magának, és választhat az önfeladás útja, valamint a keresztény értékek védelme, a keresztény alapok megerősítése között.

– Frans Timmermans, „a bevándorláspártiak csúcsjelöltje” folyamatosan fenyegeti Magyarországot, és lépten-nyomon nekünk üzenget, mert nem vagyunk hajlandók migránsokat betelepíteni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója, hangsúlyozva: Európa védelméhez meg kell állítani a migrációt, amihez bevándorlást ellenző vezetők kellenek Európa élére. A kormánypárti politikus Frans Timmermans hétfői interjújára reagálva azt mondta: Frans Timmermans a bevándorláspártiak csúcsjelöltjeként azért kampányol, hogy átvegye a brüsszeli bizottság vezetését, és végrehajtsa a Soros-tervet. Hidvéghi Balázs szerint Timmermans és a többi bevándorláspárti egy migránsokkal teli Európát akar, amely elveszíti identitását, és amelyet ők majd egy birodalmi központból irányíthatnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériu­mának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára ugyancsak egy keddi választási fórumon arról beszélt: olyan Európai Unióban élünk, ahol egyetlen tagállam sincs már, amelyben elegendő gyermek születne, vagyis az országok nem képesek az önfenntartásra a saját erejükből. Novák Katalin azt mondta, megtévesztő, hogy a kontinens népessége még mindig növekszik, mert ennek forrása a bevándorlás. A politikus rámutatott arra, hogy Magyarországon a fiatalok gyermekeket szeretnének, átlagosan kettőnél többet. Hozzátette a kormány családpolitikája így arról szól, miként tudnának segíteni abban, hogy mindenkinek annyi gyermeke legyen, amennyire vágyik.

Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár eközben Mezőkovácsházán úgy fogalmazott, hogy az EP-választásoknak azért is komoly tétje van, mert a gazdák mindennapi életére, az élelmiszer-biztonságra és az élelmiszerárakra is hatással van. A kormánypárti politikus azt mondta, az Európai Bizottság a tervek szerint a következő uniós fejlesztési ciklusban 15-20 százalékkal csökkentené az agráriumnak jutó közvetlen támogatások nagyságát, ráadásul az így elvont összeget a migráció segítésére és szervezésére kívánják fordítani.

Magyar Nemzet