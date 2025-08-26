Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk

Megosztás itt:

Van megfelelő számú pedagógus Magyarországon és az utánpótlásuk is biztosított - jelentette ki Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos kedden Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián tartott előadásában.

Ismertette, idén augusztusban már kétezerrel több pedagógus van a pályán, mint a múlt év ugyanezen időszakában. Hozzátette, végleges statisztikai eredmények csak októberben lesznek, de biztos abban, hogy az akkori adatokban még nagyobb lesz a növekedés. Balatoni Katalin kiemelte, hogy a pedagógusok béremelését továbbra is fenntartja a kormány, és a 2024-ben elkezdett munkát egészen 2031-ig folytatni fogják. Megjegyezte, ezt a projektet az Európai Unióval (EU) társfinanszírozásban viszi véghez a kormány, mintegy 12 százaléka uniós, a fennmaradó része pedig hazai forrásból valósul meg. Hangsúlyozta, a magyar kormány a béremeléssel is szeretné kifejezni a pedagógusok iránt érzett megbecsülést . Úgy fogalmazott, a pedagógusok kezében van "a jövőnk és a nemzetünk jövője".

Forrás: MTI

Fotó: MTI