Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Óriási roham indul: Ezeket a dokumentumokat szerezd be most az Otthon Start 3%-os hiteléhez

2025. augusztus 11., hétfő 15:00 | Borsonline

Hatalmas az érdeklődés a kormány új, 3%-os Otthon Start lakáshitel iránt, amivel milliókat spórolhatsz! Szeptembertől indul a hitelkérelmek benyújtása, de az előrelátók már most készülnek. Kiderült, milyen dokumentumokat kell beszerezned, hogy villámgyorsan megkapd a támogatást – mutatjuk a listát.

  • Óriási roham indul: Ezeket a dokumentumokat szerezd be most az Otthon Start 3%-os hiteléhez

Hatalmas érdeklődés övezi a kormány új, 3%-is lakásteremtési lehetőségét. - írta meg a Borsonline. Az előrelátók már most ingatlanokat nézegetnek és készülnek a szeptemberre, mikor is benyújthatók lesznek az Otthon Start hitelkérelmek a bankoknál. Aki addig sem tétlenkedne, ezeket a dokumentumokat érdemes beszereznie, amik jól jönnek majd az igénylésnél!

Mik az Otthon Start hitel felvételének feltételei?

A fix 3%-os lakáshitelt azok a magyar állampolgárok igényelhetik, akik betöltötték a 18 éves életkort, büntetlen előéletűek, köztartozás mentesek és legalább 2 éves társadalombiztosítási (TB) jogviszonyuk van. Ezek mellett pedig meg kell majd felelni a választott bank hitelfelvételi szabályainak is, amik például a következők lehetnek a money.hu szerint:

  • a hitel lejártakor 70-75 éves életkor,
  • cselekvőképesség.
  • magyarországi bejelentett lakcím,
  • jövedelem (de legalább minimálbér) igazolása,
  • tiszta KHR-státusz (nem lehet negatív információ az igénylőről a Központi Hitelinformációs Rendszerben)
  • megfelelő önerő igazolása.

Ezeknek a feltételeknek való megfelelőséget pedig igazolni is tudni kell majd. Az ehhez szükséges iratokat pedig már akár előre is be lehet szerezni!

Konkrétan milyen dokumentumokra lehet majd szükség a hitelkérelem benyújtásakor?

Néhány dokumentumot biztosan magunkkal kell majd vinni a bankba, amikor az Otthon Start hitelt igényeljük. Ezek a következők:

  • személyazonosító okmány (személyi, útlevél, jogosítvány)-ezek érvényességét nem árt előre leellenőrizni,
  • lakcímkártya,
  • adókártya (adóigazolvány, ideiglenes adóigazolvány vagy hatósági bizonyítvány),
  • adásvételi szerződés,
  • erkölcsi bizonyítvány,
  • a tulajdoni lap másolata,
  • munkaviszony igazolás vagy a foglalkoztató által kiállított igazolás, egyéni vállalkozói igazolás.

Hogyan lehet és mikor érdemes ezeket a dokumentumokat beszerezni?

A hitel igényléséhez biztosan szükség lesz egy 30 napnál nem régebbi TB jogviszony igazolásra. Ezt a tartózkodási helyünk szerinti kormányhivatalnál lehet majd kikérni személyesen, e-papíron vagy postai úton egy igénylőlap kitöltését követően. A beszerzésével addig érdemes várni, amíg a kormányhivatalok oldalán megjelenik az Otthon Start lakáshitelhez szükséges igazolás igénylőlapja. Aki nem biztos benne, hogy megvan a 2 éves jogviszonya, az díjmenetesen előre leellenőrizheti személyesen a kormányhivatalokban, vagy online az Ügyfélkapun keresztül, Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazás segítségével - írja a Ripost.

A köztartozás mentességről a NAV-tól kérhető majd igazolás. Ez az úgynevezett nullás igazolás 15 napig érvényes és itt igényelhető. A közel két hetes érvényesség miatt ezt az iratot a többi irat beszerzése után érdemes megkérni.

Egy bankszámlakivonatra is szükség lehet, ha nem a saját bankunknál igényeljük az Otthon Start hitelt. Ezt a dokumentumot is be lehet szerezni online, akár a bankunk applikációján keresztül is. Fontos tudni, hogy általában 3-6 havi kivonatot kérnek a bankok.

Munkaviszony igazolást a munkáltatónktól kérhető. Fontos, hogy legalább 3-6 hónapja kell a jelenlegi munkahelyünkön dolgozni egy ilyen jellegű hitel igényléséhez, a próbaidőt, felmondási időt a legtöbb bank ugyanis nem fogadja el munkaviszonynak.

A hiteles tulajdoni lapot pedig itt lehet letölteni a megvásárolni kívánt ingatlanra vonatkozóan, első alkalommal ingyenesen, de az eladó is átadhatja nekünk az adás-vételi szerződés megkötésekor. Ez utóbbi dokumentumot szintén magunkkal kell majd vinni a bankba, méghozzá az aláírását követő 180 napon belül.

A büntetlen előélet igazolásához egy erkölcsi bizonyítványra is szükség lesz majd, ami ingyenesen beszerezhető a DÁP mobilalkalmazásból, vagy a magyarorszag.hu-n keresztül. Egy ilyen dokumentum 90 napig érvényes!

 

További híreink

Mindenkit érintő változás áll be – mutatjuk, hol és mikor

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Hasznos újdonság érkezik a Lidl-be hétfőtől – sokan fogják keresni

Elesett az M7-es és az M0-s, több kilométeres a dugó

Ez a három csillagjegy ősszel megismeri élete szerelmét

Elképesztő magyar siker: a Hunyadi-sorozat főszereplője egy világmárka új arca lett

Köztársasági elnököt fenyegetett – egy balos szervezett még a védelmére is kelt

Sziget Fesztivál 2025: Ennyit kérnek el a sörért, a burgerért és egy jó kávéért

Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó

További híreink

Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó

J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek
2
Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést
3
Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz
4
Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó
5
Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó
6
Újabb botrány rántja Starmer pártját a mélybe
7
A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel
8
Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó
9
Karácsony Gergely közpénzégetésnek nevezte az augusztus 20-i ünnepségsorozatot + videó
10
Köztársasági elnököt fenyegetett – egy balos szervezett még a védelmére is kelt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!