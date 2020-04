Óriási öngól Gyurcsányéktól

„Életet mentünk, ha türelmesek vagyunk!” - mondta Áder János köztársasági elnök nagypénteken, a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások betartásának fontosságára utalva. A mostani koronavírusjárvány-helyzetben a legerősebb fegyver továbbra is az önuralom, és ha az emberek tudnak egymástól elegendő távolságot tartani, akkor ez működik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 1190-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt 11 idős beteg, ezzel 77 főre emelkedett az elhunytak száma, 112-en gyógyultan távoztak a kórházból. A Pesti úti idősek otthonában eddig 151 igazolt koronavírus-fertőzött van és 7 elhunyt. A fertőzöttek száma várhatóan magasabb lesz a több mint ötszáz fős idősotthonban, mert a laborvizsgálatok még tartanak - írja a koronavírus.gov.hu. Azonnali intézkedések végrehajtására kötelezte az országos tisztifőorvos a fővárosi önkormányzatot a Pesti úti idősotthonban történt tömeges megbetegedések miatt. Nagyobb mértékben nőtt a koronavírussal fertőzöttek, valamint a betegség következtében elhunytak száma - mondta az országos tisztifőorvos. A kormány védőeszközökkel segíti a fővárosi önkormányzatot - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Ellenőrzést tartott a budapesti Szent Imre Kórházban Orbán Viktor miniszterelnök. Országszerte korlátozó intézkedéseket vezettek be a polgármesterek húsvétra. Parkok, parkolók, túraútvonalak lezárásáról döntöttek, helyenként korlátozták a településre belépők körét vagy elrendelték bizonyos üzletek és a piacok bezárását. A kormány mielőtt meghosszabbította volna a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozást egyeztetett a megyei jogú városokkal és a főpolgármesterrel – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Gulyás Gergely közölte: Nem a kormánynak, hanem Zugló polgármesterének kell döntenie arról, hogy lezárja-e a Városligetet, így a főpolgármesternek, aki már régen lezáratta volna a parkot, nem a kormánnyal, hanem a szocialista Horváth Csabával van vitája. A kormány célja, hogy mindenkinek legyen munkája, aki tud és képes dolgozni, ezért az eddig elért foglalkoztatási eredményeket minden eszközzel megvédik – nyilatkozta Bodó Sándor államtitkár. Munkahelyük megvédése érdekében bértámogatásban részesülnek a kutatási, fejlesztési és innovációs szektor magasan képzett munkavállalói – közölte György László államtitkár. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként megjelent az első, az agrárium számára célzott segítséget jelentő intézkedéscsomag a Magyar Közlönyben - jelentette be Nagy István agrárminiszter. A kormány gazdaságvédelmi csomagja jogos reményt adhat arra, hogy el tudjuk kerülni a legnagyobb rosszat, a teljes leállást – mondta Bogár László közgazdász a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Minden magyar felelős minden magyarért, ezért a magyar nemzeti közösségeket a határok túloldalán is támogatja a kormány, eszközökkel is - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormány és a főváros megállapodása a színházak működéséről egy nagy háborút előzött meg - mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Videokonferenciát tartottak a Türk Tanács tagállamainak vezetői, köztük a megfigyelői státusszal rendelkező Magyarország képviseletében Orbán Viktor miniszterelnök. Álhír, hogy Magyarországon beszüntették a parlamentet - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 1 601 984-re nőtt a világon. A Covid-19 nevű betegségben 95 731-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 355 066. Ukrajnában egy nap alatt 12 új esettel, 69-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 311-gyel 2203-ra, ami mind a fertőzöttek, mind a haláldozatok számának tekintetében az eddigi legmagasabb napi növekedés. Romániában 5467-re emelkedett a regisztrált fertőzések száma, a járványnak 257 halálos áldozata van. Kijárási tilalommal törekednek a nyugat-balkáni országok arra, hogy lassítsák a koronavírus-járvány terjedését. Csehországban kéthetente kötelezően új koronavírus-teszteknek kell alávetnie magát az idősotthonok és más hasonló intézmények összes alkalmazottjának. Olaszországban az elmúlt egy nap alatt 570-nel nőtt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, összesen csaknem 19 ezren vesztették életüket a járvány következtében. Spanyolországban 605-en veszítették életüket az új típusú koronavírus-fertőzés következtében egy nap alatt, a fertőzésbe csaknem 16 ezren haltak bele. Franciaországban a regisztrált betegek szám meghaladta a 90 ezret, a koronavírus-járványnak már több mint 13 ezer halálos áldozata van. A legénység ötven tagjának pozitív lett a koronavírus-tesztje a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozón. Belgiumban 3019-re nőtt a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak száma. Hollandiában a betegség következtében 2396-an vesztették életüket. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 980-an vesztették életüket a fertőzés következtében, csaknem 9 ezerre emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Törökországban egy nap alatt 4747-re nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, több mint 47 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, 1006 ember vesztette életét a járvány miatt. Vlagyimir Putyin orosz elnök a járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások szigorúbb betartatására utasította a belügyminisztériumot és a nemzeti gárdát. Mintegy 465 ezer fertőzöttet tartanak nyilván az Egyesült Államokban, a járványban elhunytak száma meghaladja a 16 ezret. Mintegy 450 fogoly és börtönőr koronavírus-fertőzöttségét állapították meg Chicago legnagyobb börtönében. Ismét felütötte a fejét az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban két nappal az előtt, hogy hivatalosan kihirdette volna a járvány végét. Oroszországban tűz ütött ki egy korrekciós telepen az Irkutszk megyei Angarszkban, ahol az őrizetesek megtámadtak egy alkalmazottat és zavargást robbantottak ki. Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot minden nap reggel 8 és este 10 óra között hétfőig a koronavírus-járvány miatt. A Margitsziget lezárása miatt az ünnepi hosszú hétvégén módosul a 26-os, a 34-es és a 106-os autóbusz, valamint a 4-es és 6-os villamos közlekedése a fővárosban - közölte a BKK. Egy hároméves gyerek meghalt Cegléden, amikor kigyulladt egy ház melléképülete – közölte a rendőrség. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint sok forgatókönyv létezik a Forma-1-es Magyar Nagydíjra vonatkozóan. Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke szerint szerették volna, ha a pályán dőlnek el a bajnokságok, de nem látták reális esélyét, hogy befejezzék az idényt.