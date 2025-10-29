Keresés

Óriási és indokolatlan költségeket találtak a Budapest Brand átvilágításakor + videó

2025. október 29., szerda 17:00 | HírTV

Szentkirályi Alexandra: 240 milliárd profittal zárt a tavalyi szigetet megrendező cég, ne a budapestiek pénzén akarjanak garasoskodni.

  Óriási és indokolatlan költségeket találtak a Budapest Brand átvilágításakor + videó

Szentkirályi Alexandra: "Semmilyen írásos garanciát nem kaptunk arra, hogy egyébként egy több tíz milliárdos árbevétellel rendelkező, külföldi nagy produkció kifizeti azt az összeget, ami jár a fővárosnak a közterület-használatért, annak a fővárosnak, ami valóban nincs jó anyagi helyzetben, enélkül nem hiszem, hogy garanciát tudunk arra vállalni felelőse, budapesti képviselőként, hogy ezt az eseményt meg lehessen rendezni."

Szentkirályi Alexandra hozzátette: 240 milliárd profittal zárt a tavalyi szigetet megrendező cég, ne a budapestiek pénzén akarjanak garasoskodni.

