Orgona, Dracula, ír punk

A stúdió vendége Rákász Gergely orgonaművész. Új látványos műsora a Lords of the Organ, vagyis az Orgona Lovagjai Rákász Gergely előadásában kerül műsorra. A terítéken az orgona legnevesebb szerzői és örökéletű műalkotásai. Rákász Gergely mostani "lordjai": Bach, Gerschwin és Vivaldi. Rákász Gergely az egyik legrégebb óta használt hangszer virtuóüza, hisz az orgonát már a római korban is használták egy-egy gladiátor viadalon.

A Palettában Pataki Hanna Tina, a Magyar Mezőgazdaásgi Múzeum kommunikációs munkatársa. Drakula várává alakul ugyanis szombat estétől a budapesti Vajdahunyadvár. A látogatók a múzeum összes titokzatos terét is megnézhetik szombat éjszaka. A rémségek és a borzongató vámpírszínház mellé erdélyi ételeket is kínálnak a szervezők. A "Drakula vár" című rendezvény Lugosi Béla emléke előtt tiszteleg, ahol a híres színész mellszobra is áll.

Végezetük kelta punk: a Jolly Jackers zenekar két tagja, Szepesi Viktor dobos és Fenyves Márk gitáros látogatnak a Hír TV-be. Őszi európai turnéra indult ugyanis a magyar jolly jackers együttes, akik imidzsklipet készítettek. A hazai irish punk zenekar öt évvel ezelőtt alakult Dunaújvárosban. A zenekar Out of the Blue című albuma idén tavasszal jelent meg.

Adás:

2018. október 17., szerda, 14.30

2018. október 17., szerda, 00.30

2018. október 18., csütörtök, 07.30