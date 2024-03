ORFK: Az ünnepek alatt is fokozott óvatossággal történjen a közlekedés! + videó

Megosztás itt:

Az ünnepek idején jelentősen megnövekedett forgalomra kell számítani az utakon és ezzel együtt megnő az ittas vezetők száma is. Oberling József, az ORFK osztályvezetője arról számolt be, hogy az elmúlt évek csökkent az ittasan okozott balesetek száma, hozzátette azt is, hogy négy nemet kell mondani a húsvéti sofőröknek.

Hozzátette: "Nagyon fontos és sokan elfelejtik, hogy olyanok autójába se ülünk be, akiről tudjuk, mert együtt voltunk valahol, láttuk, hogy alkoholt fogyasztottak. A másik nem adjuk kölcsön az autót olyannak, akiről feltételezzük, hogy esetleg alkoholt fog fogyasztani. És a negyedik pedig az, hogy akik így próbálnak járművet vezetni. azokat pedig megpróbáljuk erről lebeszélni."

Alkoholfogyasztás után sokan inkább kerékpárra ülnek, az a KRESZ úgy fogalmaz, hogy addig vehet részt a kerékpáros a közlekedésben, amíg a biztonságos vezetésre képes állapotban van. Sokan azt gondolják, hogy egy kiadós étkezés segít felszívni az alkoholt, holott ez eleve elnyújtja ezt az időt - fejtette ki a vezetéstechnikai szakértő.

Köves Szilárd, vezetéstechnikai szakértő: "Az alkoholnak az a legnagyobb problémája, hogy a vezetés a legfontosabb dolgokra van hatással úgy mint a finom mozgásokra, az érzékelésre. Tehát a szem finom idegeire, illetve a mérlegelési és döntési folyamatra. Ezeket mindet rontja, tehát kialakul egy csőlátás, a mozgásunk az teljesen megtud változni, illetve a döntési folyamat az időben rendkívüli módon eltud húzódni és ez már önmagában magában tudja hordozni egy baleset lehetőségét."

A szakértő emlékeztetett, hogy a nagy mennyiségű italozás akár 24 óra múlva is kimutatható a vérből, vagyis egy 8 órás alvás sem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy az alkohol teljesen kimenjen a szervezetben.