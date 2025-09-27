„Öreg Pedofilok Szövetsége”: Somogyi András a miniszterelnök-helyettessel azonosította a Szőlő utcai kulcsfigurát + videó

Mentik a bőrüket a Szőlő utcai rágalmazók: Dömötör Csaba szerint hiába hátrálnak ki az álhírkampányból – elő lesznek véve

Hiába iszkolnak – figyelmeztet Dömötör Csaba a közösségi oldalán megosztott videóban. A Fidesz politikusa szerint azok a baloldali szereplők, akik a Szőlő utcai rágalmazásos hajóról próbálnak kihátrálni, nem bújhatnak el. A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint is visszavonulót fújt a baloldali média, de Dömötör Csaba ígéretet tett: felderítik, kinek a megbízásából vett részt mindenki a botrányban, amely Semjén Zsoltot vette célba.