Ordas Esszter távozásával példanélküli helyzet áll elő + videó

Távozását családi okokkal magyarázta, de sokak szerint a frakcióvezető azért döntött így, mert nem bírta elviselni Magyar Péter vezetői stílusát, és sokkolta a Varga Judittal készült interjú.

A Fidesz-KDNP fővárosi képviselője is megerősítette közösségi oldalán: A távozó képviselővel folytatott beszélgetésből kiderült: Magyar Péter még a saját embereit is olyan lelki nyomás alatt tartja, amitől a Tisza-frakció az összeroppanás szélén áll. Radics Béla elmondta: így már érthető a képviselőinek hallgatásai is.

Ordas Eszter helyét Gerzsenyi Gabriella veszi majd át, aki maga sem tagadta, hogy elődje emiatt mondott volna le.

Ordas Eszter lemondása után az a helyzet állt elő, hogy a Fővárosi Közgyűlésben újabb EP-képviselő foglal majd helyet, így Kollár Kingával együtt már két olyan tiszás politikus is lesz a közgyűlésben, akinek az Európai Parlamentben is van mandátuma. Ez pedig példanélküli Európában. - írta meg a Magyar Nemzet.