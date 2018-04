Orbánék első dolga az önkormányzati választások átalakítása lesz

A kétharmaddal felálló 4. Orbán-kormány várhatóan eltörli a közvetlen főpolgármester-választást. Információink szerint a leköszönő kormány utolsó ülésén is téma volt ez az intézkedés.

– Nem tudjuk, hogy mi vár ránk a következő 4 évben, de a közös kiállásunkra szükség lesz, ha a kormány át akartja írni az önkormányzati vagy választási rendszert, ha tovább szűkíti a szabad sajtót vagy bántja a civileket, újra meg kell mozdulnunk – ezekre a lépésekre számít Lukácsi Katalin, a szombati kormányellenes tüntetésen felszólalt történész-aktivista. Az, hogy a Fidesz-KDNP kormány hozzányúlna az önkormányzati rendszerhez, évek óta téma a sajtóban. Orbán Viktor miniszterelnök múlt hét keddi sajtótájékoztatóján keveset árult el konkrét terveiről, és arról, mit kezdenek a kormánypártok a fővárossal, ahol jelöltjeik az egyéni választókerületek kétharmadában kikaptak az ellenzék politikusaitól.

– Nekünk Budapest nagyon fontos. Szerettünk volna jobb eredményt elérni, így sikerült. Szerepeltünk már ennél rosszabbul is Budapesten, én azt tudom mondani, hogy Budapest a mi otthonunk, a mi fővárosunk, kell nekünk, szeretnénk több bizalmat összegyűjteni, sokat fogunk dolgozni, hogy jobb érdemjegyet kapjunk és hogy több bizalmat érdemeljünk ki – mondta Orbán Viktor.

A Hír TV információi szerint a miniszterelnök a sajtótájékoztatója után egy nappal, a záró kormányülésen felvázolta, mennyire kell nekik a főváros. Orbán Viktor a tervezett kétharmados intézkedések között foglalkozott a budapesti önkormányzati működés átalakításával.

Karácsony Gergely arra számít, hogy a 2019-ben esedékes önkormányzati választáson már nem szavazhatnak közvetlenül főpolgármesterre a budapestiek.

– Valami fajta, az ő hatalmi szempontjaikat érvényesítő dolgon törik a fejüket, ez egészen biztos. Nyilvánvalóan, hogyha lenne egy önkormányzati választás Budapesten, akkor azt a Fidesz nagy valószínűséggel elveszítené. Úgyhogy ebből az következik, hogy a lehető legkevesebb beleszólást akarnak majd adni az embereknek, legalábbis ezzel fognak próbálkozni. Én abban bízom, hogy bármi is a terv, például hogy a közvetlenül választott főpolgármester intézményét megszüntessék, azért az heves ellenállást fog kiváltani a budapesti polgároktól, mert pontosan lehet tudni, hogy emögött nem valamilyen jobbító szándék van, hanem egy sunyi hatalmi trükközés – mondta el Zugló polgármestere.

Karácsony Gergely szerint a kerületekhez – ugyanilyen hatalmi trükközéssel – nem mer majd hozzányúlni a kormány. Török Gábor politológus is úgy látja: folytatódik a Fidesz hatalmi szempontok szerinti döntéshozatala, ami nagy valószínűséggel az önkormányzati választási törvényt is érinti majd.

– Ha valakinek van kétharmada, valóban megteheti akár azt is, hogy mondjuk a közvetlen főpolgármester választást eltörli, és más módon javasolja betölteni a főpolgármesteri pozíciót. Tehát át lehet szabni ezt, ennek például lenne politikai hatalmi szempontból racionalitása, de én azért abban biztos vagyok, hogy a miniszterelnök fejében ezt meghaladóan is vannak olyan kérdések, amelyekben szívesen használná a kétharmadot, ha már megvan neki – fogalmazott Török Gábor.

Hogy egy új rendszerben Tarlós István indulna-e a főpolgármesteri címért, vagy éppen az új rendszer miatt indulna-e harmadszor is, azt nem lehet tudni. A jelenlegi főpolgármester többféleképpen is nyilatkozott arról, újrázna-e 2019-ben, a többi között azt is mondta, hogy senki ne tegyen túl sok pénzt az indulására.