Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

Megosztás itt:

– Ettől a csókától meg tényleg a pofám leszakad. Művészi szintre emeli a gátlástalanságot, vagy valóban csak az önreflexió kóros hiányával van dolgunk – elmélkedett Magyar Péterről Hont András a lap közlése szerint. A publicista arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter egész nyáron nyaralgat, két napja ő maga tett fel képet, amin a Balatonon elektromos szörfdeszkázik, ma pedig Orbán Viktort vádolja azzal, hogy nyaral.

A miniszterelnök egyébként időközben már posztolt is arról, hogy miről egyeztettek az európai vezetőkkel.