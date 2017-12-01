2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Orbán Viktorral vitázna Szél Bernadett

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2017. december 1., péntek 15:04

Vitára hívja a miniszterelnököt Szél Bernadett. Az LMP miniszterelnök-jelöltje a tartásdíjak rendszeréről egyeztetne, hogy azokat könnyebben tudják behajtani az egyszülős családok érdekében. Az LMP korábban is benyújtotta már a parlamentnek erről szóló javaslatát, és habár a miniszterelnök azt mondta, hogy hajlandó a kérdéssel foglalkozni, a Fidesz kedden leszavazta a javaslatot.

„Egyeztetésre hívom a magyar miniszterelnököt kifejezetten az egyszülős családok és a tartásdíjakkal kapcsolatban, azt szeretném tudni, hogy mi az a pont, amivel kapcsolatban a Fidesz-KDNP hajlandó együttműködik velünk és hajlandó az egyszülős családok érdekében a tartásdíjak rendszerén változtatást eszközölni. A mi ajánlatunk teljesen világos, ugye 10 pontos javaslatcsomagunk van az egyszülős családok védelmében, az ő megsegítésükre, ebből a tartásdíjaknál több szempontból is javítanánk a rendszert” – mondta Szél Bernadett.

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