Orbán Viktornak dicsérte a szervezőmunkát a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke

Sebastian Coe elismerően nyilatkozott a szombaton kezdődő atlétikai világbajnokságnak otthont adó új budapesti stadionról, ami szerinte csodálatos létesítmény lett. A sportvezető elmondta: a magyar szervezőbizottság kiváló munkát végzett, és minden feltétel adott a jó világbajnoksághoz.

Orbán Viktor szerint az atlétikai vb gazdaságilag is nagyon fontos Magyarországnak és Budapestnek, pénzt hoz, de ami ennél is lényegesebb, felhívja a magyarokra a világ figyelmét. A miniszterelnök is megköszönte a szervezők és önkéntesek munkáját.

Közben a Budapestre megérkező vihar miatt két órával elhalasztották a budapesti atlétikai világbajnokság első számát, a férfi 20 kilométeres gyaloglást. A szervezők tájékoztatása szerint a szombaton 8.50-re kiírt verseny 10.50-kor rajtol majd a Hősök teréről.

Az év legnagyobb sporteseményén több mint 200 nemzet, mintegy 2100 sportolója méri össze tudását a Nemzeti Atlétikai Központban és a főváros utcáin.

Borítókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher