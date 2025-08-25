Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka

Megosztás itt:

Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka – tette hozzá.

A kormányfő arra is kitért, hogy hiába híresztelik politikai ellenfelei a nemzetgazdasági miniszter menesztését, Nagy Márton csak az elmúlt egy hónapban eltörölte a CSED és a GYED után fizetendő szja-t, valamint előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot.

Orbán Viktor szerint az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták, végül gratulált a milánói világbajnokságon érmet szerzett kajak-kenusoknak.