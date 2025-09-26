Orbán Viktor: Világszenzáció gurult le a debreceni gyártósorról – Ez a magyar gazdaság jövője + videó

Mesterterv – Semjén Zsolt mellett Bayer Zsoltot is le akarták vadászni egy gusztustalan álhírrel + videó

Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó

Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz + videó

Lejárt az idő: nagyon úgy tűnik, hogy Trump befenyíti Szerbiát

Donald Trump elkente a kritikusok száját: "Megértem, miért nem tud Magyarország függetlenedni az orosz olajtól!" + videó

Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó

Az Alapjogokért Központ vezetője kimondta a legdurvább vádakat a Szőlő utcai ügyről: Szánthó Miklós szerint a rágalomhadjárat egyetlen célja volt, hogy ELFEDJÉK, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának adóemelési, rezsicsökkentést lebontó tervei ráégtek a politikusokra! Részletek arról, hogyan "dobták be a hazugságokból felépített légvárat" a valódi botrány leplezésére.

Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Rendkívüli kényszerleszállás - Pilótahősök mentették meg a helikoptert Pápa mellett A Magyar Honvédség H225M típusú forgószárnyasa hajtóműhiba miatt hajtott végre kényszerleszállást Pápa közelében, Adásztevel és Nagytevel között! A gép az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlatról tartott Szolnokra. A helyszínt katonák biztosítják, és azonnal megkezdődött a vizsgálat: miért hibásodott meg a csúcsmodern technika a gyakorlat közepén?

Eljárási hiba miatt megúszta a terrorizmus vádját a Hamász-barát rapper – De Orbán Viktor kitiltotta! + videó Hatalmas felzúdulás: eljárási hiba miatt felmentették a Kneecap északír rapcsapat egyik tagját, akit a Hezbollah terrorszervezet zászlójának lengetésével vádoltak. A győztesként távozó rapper ezután arról beszélt, hogy az elnyomás igája alatt nyögnek. Az együttest Magyarországról már korábban kitiltották a zéró tolerancia miatt, miután Orbán Viktort gyalázták.