Belföld

Orbán Viktor: Világszenzáció gurult le a debreceni gyártósorról – Ez a magyar gazdaság jövője + videó

2025. szeptember 26., péntek 19:20 | Hír TV

Háromezer új munkahely és a világ legmodernebb technológiája érkezett Debrecenbe! Orbán Viktor a BMW-gyár átadóján hangsúlyozta, hogy a harminc éves magyar-német együttműködés új mércét állít a hatékonyságban. A miniszterelnök szerint a siker kulcsa az, hogy "nem szabad elzárkózni", hanem a rugalmas iparra kell törekedni.

  • Orbán Viktor: Világszenzáció gurult le a debreceni gyártósorról – Ez a magyar gazdaság jövője + videó

 Az Alapjogokért Központ vezetője kimondta a legdurvább vádakat a Szőlő utcai ügyről: Szánthó Miklós szerint a rágalomhadjárat egyetlen célja volt, hogy ELFEDJÉK, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának adóemelési, rezsicsökkentést lebontó tervei ráégtek a politikusokra! Részletek arról, hogyan "dobták be a hazugságokból felépített légvárat" a valódi botrány leplezésére.

